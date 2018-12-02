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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.12.2018 22:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "Engelli vatandaşlarımıza destek olmak toplumsal sorumluluğumuzdur. Empati kuralım, engelleri birlikte ortadan kaldıralım"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Engelli vatandaşlarımıza destek olmak toplumsal sorumluluğumuzdur. Empati kuralım, engelleri birlikte ortadan kaldıralım." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, Twitter'dan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Spordan sanata hayatın her alanında başarılarıyla bizleri gururlandıran tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Engelli vatandaşlarımıza destek olmak toplumsal sorumluluğumuzdur. Empati kuralım, engelleri birlikte ortadan kaldıralım." ifadelerini kullandı.

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