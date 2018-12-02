Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Engelli vatandaşlarımıza destek olmak toplumsal sorumluluğumuzdur. Empati kuralım, engelleri birlikte ortadan kaldıralım." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, Twitter'dan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Spordan sanata hayatın her alanında başarılarıyla bizleri gururlandıran tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Engelli vatandaşlarımıza destek olmak toplumsal sorumluluğumuzdur. Empati kuralım, engelleri birlikte ortadan kaldıralım." ifadelerini kullandı.

