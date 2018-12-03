3 Aralık Dünya Engelliler Günü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, engellilerin aylıklarının artırılması, çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybedenlerin de malul sayılması ve kamudaki engelli kotasının yüzde 5’e çıkartılması için 3 kanun teklifi verdiklerini bildirdi.

Kalaycı, yaptığı yazılı açıklamada, çalışma hayatından sağlık hizmetlerine, ulaşımdan eğitime varıncaya kadar her alanda engellilere insanca bir hayat sunmanın insani ve hukuki mükellefiyet olduğunu belirtti.

Engelli olmayı atıl değil aktif hale dönüştürmek, üretim çarkının içinde özne haline getirmek, hayatın akışına yön veren bir konuma taşımanın şart olduğunu ifade eden Kalaycı, şu görüşe yer verdi:

"Bizim için engellilerin toplumla bütünleşmeleri, başkalarının yardımına muhtaç olmadan hayatlarını idame ettirmeleri asıl gayedir. Engelli vatandaşların eğitimlerine ve sosyal yaşantılarına normal olarak devam edebilmeleri için fiziki ve sosyal çevrenin oluşturduğu engellerin kaldırılması başlıca beklentimizdir. Engellilerin önündeki engeller kaldırılmalı, kendilerinin ve ailelerinin yaşam kalitesi yükseltilmelidir. Bu itibarla engelli bireylerin öncelikle işe yerleştirilmeleri, üretime katılmaları ve topluma kazandırılmaları temin edilmelidir."