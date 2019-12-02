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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 21:04 | Son Güncelleme

Türkiye Beyazay Derneği üyeleri Maltepe'de, "Engelsiz bir dünya için" dilek feneri ve balon uçurdu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Beyazay Derneği üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Engelsiz bir dünya için" dilek feneri ve balon uçurdu.

Maltepe'deki etkinlik alanında toplanan dernek üyeleri, "Engelsiz bir dünya istiyoruz" yazılı pankart açtı.

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Nejla Sümer, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında belirlendiği ifade etti.

Sümer, bugünün her yerde Engelliler Günü olarak kutlandığını ancak bunu bir gün olarak kabul etmediklerini belirterek, "Yılın 365 günü engellilerin her alandaki sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Türkiye Beyazay Derneği olarak Maltepe Sahilinde dilek fenerleri ve balonlar uçuruyoruz. Engelsiz bir dünya istiyoruz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından dilek fenerleri ve balonlar, gökyüzüne bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
"3 Aralık Dünya Engeliler Günü" maltepe

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