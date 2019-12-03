HABER

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 14:40 | Son Güncelleme

Malatya'da, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi - Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile bazı kurum müdürleri ampute futbol takımıyla maç yaptı - Adıyaman'daki etkinlikte Braille alfabesi ile Kur'an-ı Kerim ve işaret diliyle İstiklal Marşı okundu

Malatya ve Adıyaman'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşünde, Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yazıhan Kaymakamı Gülher Sinem Büyüknalçacı ve engelli vatandaşlar, Dede Korkut Parkı'ndan Sanat Sokağı'na kadar yürüdü.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde devam eden etkinlikte engelli öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Vali Baruş, özel eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin çok güzel bir program hazırladığını söyledi.

Etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür eden Baruş, "Çocuklarımız okullarımızda yeteneklerine uygun eğitim alarak, topluma katılma yönünde büyük adımlar atıyor. Bizler de onların elinde tutarak birlikte yürüyoruz. Engellilerin desteğe değil, birlikte yürümeye ihtiyacı var." dedi.

Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği tarafından düzenlenen programda ise Ampute Süper Lig'de mücadele eden Malatya Büyükşehir Futbol Ampute Takımı, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile TFF Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Ak'tan oluşan karma takımla halı sahada maç yaptı.

Maç öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Adil Gevrek, "Aslında en büyük engel sevgisizliktir. Sadece bugün değil her gün engelli kardeşlerimizle beraber olacağız." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar da etkinliğe katılarak, engelsiz yaşama yönelik farkındalığı arttırmak istediklerini bildirdi.

- Engelliler için anlamlı klip

Öte yandan Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel klip hazırladı.

Klipte, sarı-siyahlı futbolcular ve bazı kulüp yöneticileri söz alarak, "Her insan bir engelli adayıdır", "Cesur ol", "Sen ve ben farklı değiliz", "Bizi biz yapan kolumuz, gözümüz, kulağımız değil kalbimizdir", "Asla vazgeçme", "Sen olmadan bir eksiğiz", "En büyük engel sevgisizliktir" ve "Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olmasın" gibi ifadeler kullandı.

- Adıyaman'daki etkinlikler

Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonundaki programda, eğitmen Meltem Karaman ve öğrencileri tarafından işaret diliyle İstiklal Marşı okundu.

Vali Aykut Pekmez, yaptığı konuşmada, engellilerin sorun ve ihtiyaçlarını bir güne hapsetmenin mümkün olmadığını dile getirerek, "Engellilerimizin ihtiyaç ve sıkıntılarının tüm toplumun dikkatini çekmesi ve bir algı oluşturulması açısından bugünün kutlanması önemli." ifadesini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ise engellilerin sadece 3 Aralık'ta değil her gün hatırlanması ve şartlarının iyileştirilmesi gereken, toplumun önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından, görme engelli Şevket Çalgan tarafından Braille alfabesi ile Kur'an-ı Kerim okundu.

Program, engelli öğrencilerin ezgi ve şiir dinletisinin ardından, zeybek oyunuyla sona erdi.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Derecik'te engelliler için farkındalık yürüyüşüDerecik'te engelliler için farkındalık yürüyüşü
Şırnak'taki engelliler, günlerini Hint dansı yaparak kutladı Şırnak'taki engelliler, günlerini Hint dansı yaparak kutladı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3 aralık dünya engelliler günü Adil Gevrek aydın baruş futbol maç Malatya

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de cesedi gömerken yakalanan acil tıp teknisyeniyle ilgili yeni gelişme! 2 pitbull köpeğe el koyuldu

Cesedi gömerken yakalanmıştı! Yeni gelişme

İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi yıkılıyor!

Depremde hasar görmüştü! Yıkılıyor

Terör örgütü PKK'da büyük panik! Cep telefonu kullanımı yasaklandı

Terör örgütünde büyük panik! Yasaklandı

Son dakika: TIR devrildi! TEM'in Edirne istikameti trafiğe kapandı

TEM'i kilitleyen kaza! Yol kapandı

SGK'nın 5 milyon lira zarara uğratması ile ilgili soruşturma genişliyor

SGK soruşturması genişliyor

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.