Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, beraberindeki heyetle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ederek, çelenk bıraktı.

Çelebi başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Başkan Çelebi'nin mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Çelebi ve beraberindekiler, daha sonra Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezdi.

Yusuf Çelebi, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin haklarının korunması ve engelli kişilere karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Çelebi, engelli kişilerin, kamusal yaşamın her alanına tam ve bağımsız kişiler olarak katılımı, çalışma alanında fırsat eşitliğinin sağlanması ve kişisel gelişim olanaklarından eksiksiz yararlanabilmesi için sağlık, eğitim, istihdam ve bilgi teknolojileri hizmetlerine tam olarak erişimlerinin sağlanmasının yanında bunların kalıcı kılınması için gerekli olan tüm koşulların oluşturulması gerektiğine işaret etti.