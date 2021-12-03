3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri! Engelliler Günü için en anlamlı ve duygusal mesajlar!

1992’den beri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kutlanmıştı. Bu günde dünyada organizasyonlar yapılırken, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajlar ve sözler, sosyal medyada sıkça paylaşılır. İşte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri…

ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI

– En büyük engel, engellenmektir.

-Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olamaz.

– Asıl engelliler, karşılarına çıkan engeli geçemeyenlerdir.

– Özel eğitim olmadan çağdaş eğitim olmaz.

– Engel değil destek olun.

– Hayat bizim içimizde biz hayatın içindeyiz.

– Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır.

– Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir.

– Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur.

– Aşamadığımız engellimiz, engelimizi aşmaktır.

– Yalnızca bugün değil, her gün hatırlamak gerek! Engel olma destek ol.

– Asıl Engelliler Onları Görmeyenlerdir.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NEDİR?

Uluslararası Engelliler Günü 1992’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun (BMGK) 47/3 sayılı kararı ile ilan edildi. Toplumun ve toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmeyi ve engelli bireylerin durumuna dair sosyal, politik, kültürel ve ekonomik yaşamın her alanında farkındalık arttırmayı hedeflemektedir.

BM’nin engellilik alanında uzun yıllardır devam eden çalışmalarının bir ürünü olan, 2006 yılında kabul edilen Engelli Bireylerin Haklarına Dair Sözleşme, engelli bireylerin haklarının ve refahının gelişmesine ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin ve ayrıca Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesi, İnsani Eylemde Engelli Bireylerin Dahil Edilmesi Şartı, Yeni Kentsel Gündem ve Kalkınma için Finansman Hakkında Addis Ababa Eylem Gündemi gibi diğer uluslararası kalkınma taahhütlerinin uygulanmasına katkıda bulundu.



