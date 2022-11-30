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  4. 3 Aralık'ta adaylığını açıklayacağı iddia edilmişti... Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşım: Geliyoruz!

3 Aralık'ta adaylığını açıklayacağı iddia edilmişti... Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşım: Geliyoruz!

30.11.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu '3 Aralık' vurgusuna devam ediyor. Dünkü grup toplantısında "Ey dünya, sen de 3 Aralık'ı bekle" diyen Kılıçdaroğlu son olarak videolu bir paylaşım yaptı. Cumartesi günü adaylığını duyuracağı ileri sürülen CHP lideri, paylaştığı videoda yeniden dünyaya seslendi.

3 Aralık'ta adaylığını açıklayacağı iddia edilmişti... Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşım: Geliyoruz!

"Kılıçdaroğlu aday olacak mı" sorusu gündemdeki yerini korurken CHP lideri uzun süredir dillendirdiği 3 Aralık tarihine ilişkin yeni bir paylaşımla dikkatleri çekti. Gönderiye yalnızca "3 Aralık." notunu düşen Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda "rekabet" vurgusu yer aldı.

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"EY DÜNYA! GÖZLERİMİZE BAK"

"Ey Dünya! Gözlerimize bak. İyice bak! Seninle rekabet etmeye geliyoruz" sözleriyle başlayan videoda CHP'nin logusunda yer alan 6 okun yol aldığı görülüyor.

Bu sırada Teknolojide, sanayide, eğitimde, insan haklarında, kadın haklarında, demokraside, özgürlüklerde, hayvan haklarında, çevrecilikte, iyi olan her şeyde seninle rekabet etmeye geliyoruz!" seslendirmesi duyuluyor.

Video "3 Aralık'ı bekleyin" çağrısıyla ise sona eriyor.

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