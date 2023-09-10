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  4. 3 arkadaşın motosiklet turu faciayla bitti! Ölen gencin sosyal medya profiline yazdığı yazı kahretti

3 arkadaşın motosiklet turu faciayla bitti! Ölen gencin sosyal medya profiline yazdığı yazı kahretti

10.09.2023 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Marmara Çatalca-Esenyurt istikametinde 3 arkadaşın motosikletleriyle çıktığı tur faciayla bitti. Yaşanan kazada, arkadaşının motosikletine çarparak bariyerlere savrulan ve kaskı kafasından çıkan Çağdaş Ateş isimli genç hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Çağdaş Ateş’in sosyal medya profiline yazdığı yazı ise yürekleri dağladı.

3 arkadaşın motosiklet turu faciayla bitti! Ölen gencin sosyal medya profiline yazdığı yazı kahretti

Olay, saat 15.30 sıralarında Kuzey Marmara Çatalca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaşıyla birlikte motosiklet turu yapan Çağdaş Ateş, Kumburgaz sapağı mevkiinde ismi öğrenilemeyen bir diğer motosikletli arkadaşına çarparak bariyerlere savruldu.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza esnasında kaskı kafasından çıkan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olaya karışan yaralı diğer motosikletli arkadaşları ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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“SONUNDA ÖLÜM VAR DEMİŞLER, KASKTAN DUYMAMIŞIZ”

Hayatını kaybeden Çağdaş Ateş’in sosyal medya profiline yazdığı yazı yürekleri dağladı.

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Profilinde, “Sonunda ölüm var demişler, kasktan duymamışız” yazan Ateş'in cenazesi, Çatalca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çatalca motosiklet kaza

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