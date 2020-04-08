HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 3 arkadaşını öldürüp polise teslim oldu, 'halüsinasyon gördüm' dedi

3 arkadaşını öldürüp polise teslim oldu, 'halüsinasyon gördüm' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 11:13 | Son Güncelleme

Konya’da üç arkadaşını öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı, antidepresan hapı kullandığını, arkadaşlarının eşi ile ilişkisi olduğu yönünde halüsinasyon gördüğü için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, dün sabah saatlerinde iki farklı iş yerinde meydana geldi. Kamyon şoförü olduğu öğrenilen evli iki çocuk babası 33 yaşındaki Yusuf Ö., arkadaşları Yaşar Baki Uzun (37), Halil İbrahim Uzun ve Mehmet Ali Şeflek’i (30) silahla kafalarından vurarak öldürdü. Suç aleti tabanca ile Cumhuriyet Polis Merkezine giderek teslim olan zanlı ilk ifadesinde cinayetleri namus meselesi yüzünden işlediğini söyledi.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorguya alınan zanlı, arkadaşlarının eşiyle ilişki yaşadığı yönünde halüsinasyonlar gördüğü için cinayetleri işlediğini anlattı. Yusuf Ö, "Olaydan bir hafta önce halüsinasyon gördüğümü aileme söyledim. Babam beni hastaneye götürdü. Burada doktor kararıyla antidepresan hapı verildi. Verilen ilaçların ardından daha önceden aynı iş yerinde çalıştığımız Mehmet Ali Şeflek, Yaşar Baki Uzun ve amca oğlu Halil İbrahim Uzun’un benim çayıma ilaç koyarak karımla ilişkiye girdiklerini halüsinasyonunu görmemin ardından onları vurdum. Daha sonra polise teslim oldum” dediği öğrenildi.

Şüphelinin eşi A.Ö’nün kimseyle ilişkisi olmadığını, kocasının gördüğü tedavi sonucunda hayal gördüğünü söylediği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor
Doktor ve hemşirenin çantasını çalan hırsız kameradaDoktor ve hemşirenin çantasını çalan hırsız kamerada
Hapishanedeki erkek arkadaşı için bebeğini öldüresiye dövdüHapishanedeki erkek arkadaşı için bebeğini öldüresiye dövdü
1/
Anahtar Kelimeler:
Konya halüsinasyon cinayet

En Çok Okunan Haberler

Ramazan'da camiler açık olacak mı? Açıklama geldi

Ramazan'da camiler açık olacak mı? Açıklama geldi

Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdum

Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdum

İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

La Casa de Papel'in yıldızından İstanbul itirafı! Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi

La Casa de Papel'in yıldızından İstanbul itirafı! Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

Orijinal ve resimli Berat Kandili mesajları

Orijinal ve resimli Berat Kandili mesajları

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

E-devlet girişi ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

E-devlet girişi ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Diğer Haberler
Aydın'da şaşkına çeviren görüntü! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Aydın'da şaşkına çeviren görüntü! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Süleyman Çakır sözleri: Ölüm yıl dönümünde efsane Süleyman Çakır sözleri

Efsane Süleyman Çakır sözleri

Bakan Akar'dan ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili açıklama

Ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili açıklama

Doktor ve hemşirenin çantasını çalan hırsız kamerada

Doktor ve hemşirenin çantasını çalan hırsız kamerada

Süleyman Çakır kimdir? Süleyman Çakır neden anılıyor?

Süleyman Çakır neden anılıyor?

Kocaeli'de korkunç kaza! Yıkıldılar...

Kocaeli'de korkunç kaza! Yıkıldılar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.