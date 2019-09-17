Trabzon'da, 3. Art Trabzon Ulusal Resim Çalıştayı başladı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Atatürk Alanı'nda düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Trabzon'un kadim tarihine yakışır sanatsal faaliyetler düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Şehirde organize edilen sanatsal etkinliklere katılmaya gayret gösterdiğini belirten Ustaoğlu, "Her zaman söylüyoruz, şehirlerin kimliği, ruhu vardır. Şehirlere kimlik veren tarihi geçmişidir, bunun yanında da sanata ve kültüre verdiği değerdir. Bu anlamda Trabzon'umuz sanata, sanatçıya sahip çıkmaktadır. Bu kadim şehirden yetişmiş sanatçılarımızı bu tür etkinliklerde yanımızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Ustaoğlu, organizasyona katılan ressamlara ve destekleyenlere teşekkür ederek, "Çalıştay, ressamlarımızın tecrübelerini yeni kuşaklara aktarmaları adına çok önemli bir organizasyon." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da kentteki sanatsal ve kültürel faaliyetleri artırmak için çalışma yaptıklarını söyledi.