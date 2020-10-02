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3 asırdır ayakta! Bu değirmenin mesaisi bitmiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2020 10:26 | Son Güncelleme

5 kuşaktır varlığını sürdüren Kazaroğlu değirmeni, çevre köyler ve kent merkezinden gelenler için hizmet vermeye devam ediyor. Bayburt-Erzurum karayolunun Kıratlı köyü mevkiinde, Kop Dağları'ndan çıkan suyla çalıştırılan su değirmeni, 300 yıldır dönüyor. Bu değirmeni farklı kılansa paranın geçmemesi. Öğütülen 100 teneke buğday karışıklığında 5 teneke buğday alınıyor.

3 asırdır ayakta! Bu değirmenin mesaisi bitmiyor

Bayburt merkeze 23 kilometre uzaklıkta bulunan Kıratlı köyündeki su değirmeni babadan oğula 3 asırdır çalışıyor. Dedelerinden miras kalan değirmeni 5 kuşak işleten aile, kendilerinden sonraki kuşaklara da değirmeni miras bırakacak.

“ÖNEMLİ OLAN TARİHİMİZ, KÜLTÜRÜMÜZ YAŞASIN”

Tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı Bayburt'ta değirmen kültürünün de geçmişte önemli yer tuttuğunu dile getiren Şinasi Turgut, "Değirmenlerin faaliyetleri ilkbahar mevsiminde başlayıp yaklaşık aralığa kadar devam ediyordu. Şimdi öyle bir şey yok. Kısa bir süre arpa kırması, yarma yaptırıyorlar. Yine İstanbul'a giden bazı kişiler kepekli un istiyor. Biz de bu istekleri karşılıyoruz" dedi.

Dedelerinden miras kalan değirmeni 5 kuşaktır işlettiklerini ifade eden Şinasi Turgut, "Biz de değirmeni çocuklara devredeceğiz, bizden sonraki kuşaklar da bu işi devam ettirecek. Bizim buradan bir çıkarımız yok, önemli olan tarihimiz, kültürümüz yaşasın" diye konuştu.

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Eşe, dosta hizmet ettiklerinin altını çizen Turgut, "100 teneke buğdayı öğütür karışıklığında 5 teneke buğday alırız, biz buna hak deriz, para almayız. Bir nevi takas usulünü sürdürüyor, devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.

Turgut, pandemiden dolayı bu sene fazla müşteri kabul etmediklerini belirtti.

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İHA

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