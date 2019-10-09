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3 asırlık ağaç balkondan geçiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 10:57 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde 340 yıllık kızılçam ağacının gövde bölümü, bir binanın 2'nci ve 3'üncü katının balkonundan geçiyor.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde 340 yıllık kızılçam ağacının gövde bölümü, bir binanın 2'nci ve 3'üncü katının balkonundan geçiyor. Mimarlar tarafından, ağaca zarar verilmeyecek şekilde inşa edilen bina, yıllardır ayakta duruyor.

Barbaros Mahallesi'nde bulunan Saruhanbey İlim, Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından öğrenci yurdu olarak kullanılan 4 katlı binanın ağaçla bütünleşen mimarisi başta şaşkınlık yaratırken, beğeni de topluyor. 2002 yılında projesi tamamlanan binanın önünde bulunan ağacı gören vakıf yetkilileri, o dönem mimarlarla görüşerek yapının ağaca göre şekillendirilmesini istedi. Mimarlar tarafından tekrar çizilen projede, 16 metre yüksekliğinde ve gövde çapı bugün itibariyle 330 santim olan 340 yıllık çam ağacı, binanın içinden geçirilerek binayla bütünleştirildi. Binanın 2'nci ve 3'ncü katının balkonundan geçerek yükselen kızılçam ağacı, görenlerin beğenisini topladı. Yapıyı görenler hem şaşırıyor hem de önünde fotoğraf çektirmeden ayrılmıyor.

'DOĞANIN YAPISINI KORUDUK'

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Öğretim Görevlisi Saffet Çelebi, "Bu ağacın yapılan araştırmalara göre 340 yıllık bir mazisi var. Hem ağaca hem insana saygıdan dolayı biz bu binanın projesini ağaca göre şekillendirdik. Bu ağacı kesmeye kıyamadık. Balkonlardan ağaç için çıkış yerleri yaptık. Ağacın büyüyeceğini hesap ederek gövde kısmı için balkonların içerisini biraz bol yaptık. Ağacın en üstü teras yerine denk geliyor. Biz de bu ağacın gölgesinde yaz aylarında oturuyoruz. Bu yaptığımız projeyle, doğanın yapısını koruduk. Bu da bizi mutlu etti. Yaptığımız bu iş insanlara da bir örnek oldu. Bunu ilk defa görenler çok şaşırıyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Halim Güngör Gürkan (70) ise, "Ben bu mahallede oturuyorum. Buraya gelen insanları görüyorum hepsi çok şaşırıyor. Ağacın gövdesini inceliyorlar. Bazen 2 kişi birleşip, gövdesini sarmaya çalışıyor. Ağaçla birlikte fotoğraf çektiriyorlar. Mahallemiz için güzel bir şey bu" dedi.

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