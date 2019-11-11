3 asırlık Osmanlı hamamında define arayan 8 şüpheli yakalandı

Çanakkale’de, 3 asırlık olduğu belirlenen Osmanlı hamamında define arayan 8 şüpheli yakalandı.

Merkeze bağlı Kızılkeçili köyü Uçmakbaba mevkiinde 1700’lü yıllara ait olduğu tespit edilen Osmanlı hamamında 8 kişinin define aradığı belirlendi. KOM ekiplerinin jandarma destekli ve Müze Müdürlüğü yetkilileriyle koordineli olarak gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucu 8 şüpheli yakalandı. Yapılan incelemelerde, definecilerin kaçak kazı esnasında hamam yapısına zarar verdikleri belirlendi. Öte yandan Çanakkale Müze Müdürlüğü tarafından hamam kalıntılarının yakınındaki Osmanlı mezarlığında kabir taşlarının incelenmesi sonucu, tarihi hamamın 1700’lü yıllara ait olduğu tespit edildi. Henüz tescili yapılmamış olan tarihi hamam ve mezarlık için yetkililer tarafından gerekli işlemler başlatıldı. Kaçak kazı sırasında hamam yapısına zarar veren şüpheliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

