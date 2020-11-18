HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 3 ay arayla oğlunu ikinci kez vurdurup ölümüne sebep olan baba tutuklandı

3 ay arayla oğlunu ikinci kez vurdurup ölümüne sebep olan baba tutuklandı

18.11.2020 16:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da 3 ay arayla ikinci kez oğlunu tabancayla vurarak bu kez ölümüne sebep olan baba çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde 2 Ekim’de meydana geldi.

Samsun’da 3 ay arayla ikinci kez oğlunu tabancayla vurarak bu kez ölümüne sebep olan baba çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde 2 Ekim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Bulut (70) aralarında husumet bulunan oğlu Nazım Bulut’u (44) kahvehanede tabancayla ateş ederek yaraladı. Başına ve vücuduna kurşun isabet ederek ağır yaralanan Nazım Bulut, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba Kemal Bulut ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Nazım Bulut tedavi altına alındığı hastanede dün gece hayatını kaybetti. Baba Kemal Bulut ise oğlunun ölmesi üzerine gittiği memleketi Gümüşhane’de karakola giderek teslim oldu. Gümüşhane’ye giden Cinayet Bürosu ekipleri Kemal Bulut’u alıp Samsun’a getirdi. Samsun Adliyesine sevk edilen Kemal Bulut çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Olaydan 3 ay önce de oğlunu bu kez tabancayla bacaklarından vurarak yaralamıştı
Baba Kemal Bulut, 3 Temmuz’da da tartışmada kendisine saldıran oğlu Nazım Bulut’a tabancayla ateş açarak 2 bacağının 4 yerinden yaralamış, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı! İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
Terör örgütüne şok! Tünel kazarken etkisiz hale getirildilerTerör örgütüne şok! Tünel kazarken etkisiz hale getirildiler
Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları ve sözleriAtatürk'ün az bilinen fotoğrafları ve sözleri
1/

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz lazım

Ayda ile annesinin enkaz altındaki son konuşmaları duygulandırdı

Ayda ile annesinin enkaz altındaki son konuşmaları duygulandırdı

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu

100 bin lira harcadı! Koronavirüs için aldığı tedbir görenleri şaşırttı

100 bin lira harcadı! Koronavirüs için aldığı tedbir görenleri şaşırttı

Hafta sonu şehirler arası seyahatler nasıl olacak?

Hafta sonu şehirler arası seyahatler nasıl olacak?

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Diğer Haberler

Adana'dan acı haber! 14 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti

14 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti

Koronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma: Sigara içmek 3 kat daha fazla etkiliyor

Koronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma: Risk 3 kat fazla

Son dakika: Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı

Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı

İstanbul'un 'koronavirüs kırılganlık haritası' çıkarıldı! İşte en riskli mahalleler

İstanbul'un 'koronavirüs kırılganlık haritası' çıkarıldı

Zindaşti'nin tetikçisi son anda yakalandı: Suikastı canlı izletecekti

Zindaşti'nin tetikçisi son anda yakalandı: Suikastı canlı izletecekti

Polis fuhuş olayını sosyal medya üzerinden çözdü

Polis fuhuş olayını sosyal medya üzerinden çözdü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.