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3 ay boyunca geçerli olacak! Depremden sonra Almanya harekete geçti... Akrabası olanlar gidebilecek

12.02.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye büyük bir deprem felaketi yaşarken tüm dünya kenetlenmiş halde yardımlarına devam ediyor. Peş peşe Türkiye için destekler açıklanırken Almanya'dan da önemli bir adım geldi. Türkiye'den giden çok sayıda kişinin yaşadığı bilinen Almanya, depremden etkilenenlerin geçici olarak ülkede konaklayabilmeleri için çalıştıklarını belirtti. Buna göre, Almanya’daki aileler depremzede akrabalarını yanlarına alabilecek. Açıklamada "Vizeler hızlı bir şekilde verilip 3 ay boyunca geçerli olacak" denildi.

3 ay boyunca geçerli olacak! Depremden sonra Almanya harekete geçti... Akrabası olanlar gidebilecek

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıcı etki yarattı. Tüm Türkiye hayatını kaybeden on binlerce vatandaşına ağlarken depremzedelere ise tek yürek olup tüm gayretiyle destek olmaya çalışıyor. Bu süreçte dünya da Türkiye için kenetlendi. Çok sayıda ülke bir bir Türkiye'ye yardımlarını gönderirken gelişmeler doğrultusunda yeni kararlarını da açıklıyor. Son olarak Almanya'dan oldukça önemli bir adım geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya’da yaşayan kişilerin depremden etkilenen akrabalarını geçici olarak yanlarına alabilmeleri için harekete geçti.

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"BİR GÖREV GÜCÜ OLUŞTURULDU"

Almanya İçişleri Bakanlığı ile ortak bir plan yürüttüklerini belirten Baerbock, "Alman hükümeti olarak Almanya’daki ailelerin depremden etkilenen, evsiz kalan ve tedaviye ihtiyaç duyan akrabalarını geçici olarak yanlarına alabilmelerini sağlamaya yardımcı olmak istiyoruz. Bunun için bir görev gücü oluşturuldu. Amacımız bu zaman zarfındaki vize sürecini mümkün olduğunca bürokratik hale getirmek" ifadelerini kullandı.

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"VİZELER HIZLI ŞEKİLDE VERİLECEK! 3 AY BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK"

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de, Almanya’daki Türk ve Suriyeli ailelere deprem bölgesindeki yakınlarını 3 aylık süreyle yanlarına almalarını sağlamak istediklerini söyleyerek, "Almanya’daki Türk veya Suriyeli ailelerin afet bölgesindeki yakınlarını bürokratik olmayan bir şekilde yanlarında getirip barınmalarını ve tedavi olmalarını sağlamak istiyoruz. Vizeler, hızlı bir şekilde verilerek, 3 ay boyunca geçerli olacak. Bunu Dışişleri Bakanlığıyla mümkün kılacağız" demişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Almanya Türkiye

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