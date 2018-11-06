3 ay önce baba olan pazarcı, kazada öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, pazarcılık yapan 2 kişinin içinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp, tarlaya uçtu. Kazada Erdi Gürbüz (29) öldü, Recai Şimşek (59) ise yaralandı. 3 ay önce kız çocuğu dünyaya gelen Gürbüz'ün yakınları, acı haberlere gözyaşına boğuldu.
Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında, Aydın- Muğla Karayolu Hayvan Pazarı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çine ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nden Efeler ilçesinde kurulan Salı Pazarı'na gitmek üzere yola çıkan Recai Şimşek yönetimindeki 09 LS 673 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Tarlaya uçan otomobilde bulunan Erdi Gürbüz, kaza yerinde öldü. Sürücü Recai Şimşek ise ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Recai Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Ölen Gürbüz'ün 3 ay önce kız çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi. Gürbüz'ün kaza yerine gelen yakınları, acı haberle gözyaşına boğuldu.
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