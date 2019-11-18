HABER

3 ay önce dövülerek öldürülen şahsın eşi intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 20:14 | Son Güncelleme

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 3 ay önce yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şahsın eşi intihar etti.Edinilen bilgiye göre, 3 ay önce yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada darp sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Gökhan Çobancı, 25 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

3 ay önce dövülerek öldürülen şahsın eşi intihar etti

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 3 ay önce yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şahsın eşi intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, 3 ay önce yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada darp sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Gökhan Çobancı, 25 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Gökhan Çobancı’nın eşi Yağmur Çobancı (32) Yeni Mahalle’deki evinde ölü bulundu. İntihar ettiği belirtilen kadının cenazesi yakınları tarafından Samandağ Devlet Hastanesine götürüldü. Çobancı’nın cenazesi otopsiye gönderildi.

3 ay önce dövülerek öldürülen şahsın eşi intihar etti

Yürüyüş yapmayı seviyorsanız buraya bayılacaksınız Yürüyüş yapmayı seviyorsanız buraya bayılacaksınız
Kaza yapan panzer yan yattı: 3 yaralıKaza yapan panzer yan yattı: 3 yaralı
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalarBakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı

Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

İran gösterilerde 12 kişinin öldüğünü açıkladı, ABD'yi kınadı

İran gösterilerde 12 kişinin öldüğünü açıkladı, ABD'yi kınadı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü

Manisa'da soba faciası! Biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'de alışveriş mağazasına silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'de AVM'ye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Şoke eden ayrıntılar! Çocuklara bunu yaptırdı

Şoke eden ayrıntılar! Çocuklara bunu yaptırdı

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: Eğer buralar teröristlerden temizlenmezse harekatı başlatacağız

Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

Bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip, 'Bu öldü, bunu alın' dediler!

Bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip, 'Bu öldü, bunu alın' dediler!

Korkunç olay! 4 aylık eşini kazakla boğduktan sonra kayınvalidesini aradı

Korkunç olay! 4 aylık eşini kazakla boğduktan sonra kayınvalidesini aradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.