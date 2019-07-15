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3 ay önce evlenen sözleşmeli er kazada öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 11:11 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde aynı yöne giden otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Sözleşmeli Er Erol Çivi (27), hayatını kaybetti.

3 ay önce evlenen sözleşmeli er kazada öldü

Fatih Emrah ERDOĞAN/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde aynı yöne giden otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Sözleşmeli Er Erol Çivi (27), hayatını kaybetti. Çivi'nin 3 ay önce evlendiği belirtildi.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Burhaniye ilçesi Pelitköy kavşağında meydana geldi. Edirne'de görev yapan Sözleşmeli Er Erol Çivi yönetimindeki motosiklet, önünde giden Semih Özü yönetimindeki 34 NNF 62 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Erol Çivi ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erol Çivi, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Erol Çivi’nin cenazesi, İvrindi’nin kırsal Susuzyayla Mahallesi'ne getirildi. 3 ay önce Sahibe Çivi ile evlenen Erol Çivi'nin cenazesinin bugün öğlende defnedileceği belirtildi.

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