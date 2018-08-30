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3 ay önce ölen eşiyle evlendi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 30.08.2018 10:40 | Son Güncelleme

ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan 74 yaşındaki kadın mahkemenin izniyle 3 ay önce kaybettiği eşiyle evlendi.

50 yıldır birlikte olduğu eşini Mayıs ayında kaybeden Bonnie Foerster, bunca zamandır niçin evlenemediklerini anlattı.

Lezbiyen kadın ölen eşiyle resmi nikah kıydı

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ABD'nin Utah eyaletinde, 74 yaşındaki lezbiyen bir kadın, mahkemenin izniyle üç ay önce ölen partneriyle resmi nikah kıydı.
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Bonnie Foerster'ın 50 yıldır birlikte olduğu eşi Beverly Grossaint, Mayıs'ta Salt Lake City'de 82 yaşında ölmüştü.
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BBC'ye konuşan Foerster, 21 Ağustos'taki kararın ardından yargıcın kürsüden inerek "Artık resmen evlisiniz" dediğini ve kendisini kucakladığını söyledi.
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KOCASINDAN KAÇTI

KOCASINDAN KAÇTI
Kendisine şiddet uygulayan kocasından kaçan Foerster, Grossaint'le Ocak 1968'de New York'ta tanıştı. Tanışmaları sırasında Foerster'in kaburgaları kırıktı ve moraran gözlerini gizlemek için güneş gözlükleri takıyordu.
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Çift bir hafta sonra birlikte yaşamaya başladı.
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1979'da Groissaint'in ölmek üzere olan annesinin yanına Utah'a taşınan çift, ilişkileri boyunca ciddi sağlık sorunları yaşadı.
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Foerster meme ve rahim ağzı kanserine yakalandı, 29 kez belinden ameliyat oldu, sarı nokta hastalığından gözlerini kaybetti ve 2016'da nadir görülen bir kemik enfeksiyonu nedeniyle iki bacağı da kesildi.
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Foerster, Groissaint için "Tüm bu dönemde hep yanımda oldu. İnanılmaz bir kadındı" diyor.
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2016'da Grossaint de sağlık sorunları yaşamaya başladı, gözlerini kaybetti ve kalbi kötüledi.
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Foerster, ayrı bakımevlerinde yaşamaya başlamalarına rağmen, ölmeden bir ay önce Groissaint'in yanına geldi. Eşi öldüğünde yanındaydı.
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Bonnie Foerster ve Groissaint, 1975'te New York'ta kilisede evlendmişti. Ancak o dönemde eşcinsel evlilikleri yasal olmadığı için bu nikahın resmi bir bağlayıcılığı yoktu.
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2015'te ABD genelinde eşcinsel evliliklerinin yasallaşmasına rağmen çift hastalıkları nedeniyle resmi nikah kıyamadı.
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Groissaint'in ölümünden sonra mahkemeye dilekçe veren Foerster başvurusuna olumlu yanıt aldı.
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Lezbiyen olduğu için hayatı boyunca ayrımcılığa uğradığını söyleyen Foerster, zaman içinde toplumun bakışının değiştiğini insanların daha kabullenici olduğunu olduğunu söylüyor.
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Anahtar Kelimeler:
lezbiyen evlilik ölüm

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