HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 3 ay sonra ilk! Cemaat sabah namazında camilere kavuştu

3 ay sonra ilk! Cemaat sabah namazında camilere kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 07:05 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, maske ve mesafe kurallarına uyularak camiler tüm vakitlere açılacak açıklamasının ardından, İstanbul’daki cemaat sabah namazında camilere kavuştu. 3 ay sonra sabah namazında camiye kavuşan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından cemaatin maske ve mesafe kuralına uyarak tüm vakitlerde camilerde namaz kılabileceğini açıkladı. Açıklamanın ardından görevliler tarafından İstanbul’daki camiler, sabah namazı için korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde hazır hale getirildi.

SECCADELERİ EVLERİNDEN GEİTRDİLER

Camilerin tüm vakitlerde serbest olduğunu duyan vatandaşlar, sabah ezanında Eyüp Sultan Camisi’ne akın etti. Vatandaşlar, maskeli ve mesafe kurallarına uyarak evlerinden getirdikleri seccadeyle camiye girdi.

NAMAZ ÖNCESİ DUYGU DOLU ANLAR

Namaz önce Kur’an-ı Kerim okunurken, haşir sırasında bazı vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı, 3 ay sonra camide sabah namazını kılmanın sevinciyle gözyaşı döktü.

Okunan Kuran-ı Kerimin ardından erkekler ve kadınlar kendilerine ait bölümlerde sosyal mesafeli olarak saf tutup, sabah namazını kıldı.

Tedbirler kapsamında şadırvanlar ve tuvaletlerin kapalı olduğu görüldü. Namazın bitmesinin ardından vatandaşlar, Eyüp Sultan Türbesi’nin dışında dua etti.

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen cami cemaatinden Mehmet Emin Türen, “Çok heyecanlıyız, Allah’a hamdolsun Rabbim bu günleri gösterdi bizlere. Camiden uzaklaşmıştık, camimize kavuştuk elhamdülillah, namazımıza kavuştuk” dedi.

Çok mutlu olduklarını anlatan Muhammet Zahit Keleş, “Hasret kalmıştık, kardeşimle beraber geldik. O da üniversite sınavına hazırlanıyor, dua ettik. Birlikte sabah namazını kıldık. Çok mutluyuz, inşallah tekrar yan yana saf tutarız” diye konuştu.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI DUYURMUŞTU

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından cemaatin maske ve mesafe kuralına uyarak tüm vakitlerde camilerde namaz kılabileceğini açıklayarak "Camilerimizi Cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin." demişti.

erbas

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatiliMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatili
Uşak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptıUşak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı
Antalya 2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleriAntalya 2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri
1/

En Çok Okunan Haberler

Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! Az bulunan 500 lira 3 bin TL

Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! Az bulunan 500 lira 3 bin TL

Şehirde kırmızı alarm verildi! 300 milyon TL'lik dev vurgun

Şehirde kırmızı alarm verildi! 300 milyon TL'lik dev vurgun

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

İmamoğlu: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

İmamoğlu: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

Yassıada teklifi Meclis’te oy birliği ile kabul edildi

Yassıada teklifi Meclis’te oy birliği ile kabul edildi

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Sel felaketinde ölü sayısı 2'ye yükseldi

Sel felaketinde ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kick boks sporcusu, 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi

Kick boks sporcusu, 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi

Diğer Haberler
Uşak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı: Ölü ve yaralılar var

Uşak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

Hatay’da boş arazide yangın

Hatay’da boş arazide yangın

23 Haziran 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula

23 Haziran 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula

MHRS sistemi ile online hastane randevusu nasıl alınır? MHRS randevu iptali işlemi nasıl yapılır?

MHRS sistemi ile online hastane randevusu nasıl alınır? MHRS randevu iptali işlemi nasıl yapılır?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu tahminleri! İstanbul'da hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu tahminleri! İstanbul'da hava durumu nasıl?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.