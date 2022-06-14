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  4. 3 ay sonra ortaya çıkan skandal! Polis merkezinde 20 kadını kamera önünde soyup...

3 ay sonra ortaya çıkan skandal! Polis merkezinde 20 kadını kamera önünde soyup...

14.06.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ilk haftalarında Rusya'nın birçok kentinde savaş karşıtı insanlar sokağa döküldü. Putin'in işgalini protesto eden binlerce insan gözaltına alındı. Bu gözaltılar esnasında Moskova'nın doğusundaki Nizhny Novgorod'da meydana gelen skandal olay üç ay sonra ortaya çıktı. Polis merkezinde gözaltına alınan 20 kadın polisin tacizine uğradı.

3 ay sonra ortaya çıkan skandal! Polis merkezinde 20 kadını kamera önünde soyup...

Putin'in Ukrayna'yı işgali üzerine Rusya'da gerçekleşen protrstolar esnasında birçok insan tutuklanmıştı. Moskova'nın doğusundaki Nizhny Novgorod kentinde de polisler, protesto için yürüyen yüzlerce insanı araçlara bindirip Sormovsky polis merkezine götürdü. Polis merkezinde, yaşları 18 ila 27 arasında değişen 20 kadına kapısı açık sorgulandıkları odada kameralar önünde soyunmaları emredildi.

MYNET - DIŞ HABER

3 AY SONRA ORTAYA ÇIKTI

ESTAA

Protestocuların avukatlığını yapan Olimpiada Usanova, bazıları öğrenci olan kadın göstericilerin önce beş kez çıplak halde ve çömelmeleri talep edilerek arandığını söyledi. Ardından kapatıldıkları hücrede güvenlik kamerasının önünde bir kez daha soyunmaya zorlandılar. Gördükleri bu muamele ertesi gün de devam etti. Mart ayında yaşanan korkunç olay, mağdurların yasal işlem başlatması sonucu ancak Haziran ayında ortaya çıktı.

KİBİRLİ VE ALAYCI MUAMELE

GENÇ

Mahkemeye başvuranlardan biri, 18 yaşında bir öğrenci olan Ekaterina Devyatkina'ydı. Polis merkezinde çok kibirli ve alaycı bir şekilde yavaş yavaş üstlerinin arandığını anlatan genç kadın, bir kadın polis tarafından iç çamaşırını da çıkarmasının emredildiğini söyledi.

'TAVŞAN' DİYE SESLENDİLER

KADINDI

22 yaşındaki Yevgeniya ise soyunma emrinden önce polislerin gözaltındaki kadınlara 'tavşan' ve 'yavru kedi' gibi kelimelerle hitap ettiğini anlattı. Bunun yanı sıra genç kadınlar, hücredeki koşulların korkunç olduğunu, tuvalet kağıdı, çöp kutusu bile olmadığını, berbat bir koku içinde kaldıklarını ve herkesin hastalandığını anlattılar.

PARA CEZASI ALDILAR

KAIDJIDJD

Polis merkezindeki bu olayların ardından mağdur olan her bir kadın protestoya katıldıkları için 260 dolar para cezası ödedi. Devam eden davada ise kadınlardan 2'şer bin dolar tazminat talep ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
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