3 ayaklı kedi, 2 ayaklı yavru doğurdu! Böylesi daha önce görülmemişti

Tunceli'de 2 ayaklı yavru kedi doğuran 3 ayaklı sokak kedisi, görenleri şaşırttı. 3 ayağı olan kedinin kendi ayakları üzerinde durabildiğini ancak 2 ayaklı yavrunun hareket edemediğini söyleyen vatandaşlar, yavruya protez takılınca yürüyebileceğine inanıyorlar.
Merkez Alibaba Mahallesi'nde vatandaşların yaşamaz diye düşündükleri 3 ayaklı kedi büyüdü ve anne oldu. 3 ayaklı kedi, bu yıl 3 yavru dünyaya getirdi. 3 ayaklı kedinin yavrularından biri 2 ayaklı doğdu. Mahalle sakinleri yalnız anneye değil iki ayaklı yavruyu da besliyor. Ancak yürüyebilmesi için yardım bekliyorlar.
Hayatında ilk defa iki ayaklı kedi gördüğünü belirten Çınar Topaç, "Annesi 3 ayaklı olduğu için biraz daha rahat yürüyebiliyor. Ancak bunun 2 ayağı var ve 2'si de sol tarafta olduğu için yürümekte güçlük çekiyor. Veteriner hekime götürülse protez takılabilir" dedi.
İHA
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