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  4. 3 ayaklı kedi, 2 ayaklı yavru doğurdu! Böylesi daha önce görülmemişti

3 ayaklı kedi, 2 ayaklı yavru doğurdu! Böylesi daha önce görülmemişti

05.07.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birkaç yıl önce dünyaya gelen 3 ayaklı yavru kedi, yaşamaz diye düşünülürken, büyüdü ve bebeği oldu. Tunceli'de yaşanan olayda asıl şaşırtıcı nokta ise dünyaya gelen yavru kedinin 2 ayaklı doğması oldu. 3 ayaklı sokak kedisinin 2 ayaklı yavru doğurması bölge sakinlerini şaşkına çevirdi. Böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını söyleyen vatandaşlar, 2 ayaklı yavru kediye protez takılması için yardım bekliyor.

Tunceli'de 2 ayaklı yavru kedi doğuran 3 ayaklı sokak kedisi, görenleri şaşırttı. 3 ayağı olan kedinin kendi ayakları üzerinde durabildiğini ancak 2 ayaklı yavrunun hareket edemediğini söyleyen vatandaşlar, yavruya protez takılınca yürüyebileceğine inanıyorlar.

YAVRULARDAN BİRİ 2 AYAKLI DOĞDU

Merkez Alibaba Mahallesi'nde vatandaşların yaşamaz diye düşündükleri 3 ayaklı kedi büyüdü ve anne oldu. 3 ayaklı kedi, bu yıl 3 yavru dünyaya getirdi. 3 ayaklı kedinin yavrularından biri 2 ayaklı doğdu. Mahalle sakinleri yalnız anneye değil iki ayaklı yavruyu da besliyor. Ancak yürüyebilmesi için yardım bekliyorlar.

3 ayaklı kedi 2 ayaklı yavru doğrudu böyle bir durumla ilk kez karşılaştığını söyleyen bölge sakinleri 2 ayaklı yavrunun yürümesi için yardım bekliyor 3 ayaklı kedinin 2 ayaklı yavru doğurduğunu görenler şaşırıyor (1)

"HAYATIMDA İLK DEFA GÖRDÜM"

Hayatında ilk defa iki ayaklı kedi gördüğünü belirten Çınar Topaç, "Annesi 3 ayaklı olduğu için biraz daha rahat yürüyebiliyor. Ancak bunun 2 ayağı var ve 2'si de sol tarafta olduğu için yürümekte güçlük çekiyor. Veteriner hekime götürülse protez takılabilir" dedi.

3 ayaklı kedi 2 ayaklı yavru doğrudu böyle bir durumla ilk kez karşılaştığını söyleyen bölge sakinleri 2 ayaklı yavrunun yürümesi için yardım bekliyor 3 ayaklı kedinin 2 ayaklı yavru doğurduğunu görenler şaşırıyor (3)

3 ayaklı kedi 2 ayaklı yavru doğrudu böyle bir durumla ilk kez karşılaştığını söyleyen bölge sakinleri 2 ayaklı yavrunun yürümesi için yardım bekliyor 3 ayaklı kedinin 2 ayaklı yavru doğurduğunu görenler şaşırıyor (5)

3 ayaklı kedi 2 ayaklı yavru doğrudu böyle bir durumla ilk kez karşılaştığını söyleyen bölge sakinleri 2 ayaklı yavrunun yürümesi için yardım bekliyor 3 ayaklı kedinin 2 ayaklı yavru doğurduğunu görenler şaşırıyor (6)

3 ayaklı kedi 2 ayaklı yavru doğrudu böyle bir durumla ilk kez karşılaştığını söyleyen bölge sakinleri 2 ayaklı yavrunun yürümesi için yardım bekliyor 3 ayaklı kedinin 2 ayaklı yavru doğurduğunu görenler şaşırıyor

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli
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