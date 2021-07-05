3 ayaklı kedi, 2 ayaklı yavru doğurdu! Böylesi daha önce görülmemişti

Tunceli'de 2 ayaklı yavru kedi doğuran 3 ayaklı sokak kedisi, görenleri şaşırttı. 3 ayağı olan kedinin kendi ayakları üzerinde durabildiğini ancak 2 ayaklı yavrunun hareket edemediğini söyleyen vatandaşlar, yavruya protez takılınca yürüyebileceğine inanıyorlar.

YAVRULARDAN BİRİ 2 AYAKLI DOĞDU

Merkez Alibaba Mahallesi'nde vatandaşların yaşamaz diye düşündükleri 3 ayaklı kedi büyüdü ve anne oldu. 3 ayaklı kedi, bu yıl 3 yavru dünyaya getirdi. 3 ayaklı kedinin yavrularından biri 2 ayaklı doğdu. Mahalle sakinleri yalnız anneye değil iki ayaklı yavruyu da besliyor. Ancak yürüyebilmesi için yardım bekliyorlar.

"HAYATIMDA İLK DEFA GÖRDÜM"

Hayatında ilk defa iki ayaklı kedi gördüğünü belirten Çınar Topaç, "Annesi 3 ayaklı olduğu için biraz daha rahat yürüyebiliyor. Ancak bunun 2 ayağı var ve 2'si de sol tarafta olduğu için yürümekte güçlük çekiyor. Veteriner hekime götürülse protez takılabilir" dedi.

İHA

