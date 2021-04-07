'3 ayda 3 bin lirayı 3 milyon TL'ye katlayan çocuk' iddiası sosyal medyayı salladı!

Her şey bir twitter kullanıcısının paylaşımıyla başladı. İsmail B. adlı kullanıcı hesabı "Kardeşim 3 ay önce KYK kredisi ile hayatta kalmaya çalışıyordu. 3 ayda 2K TL ile baslayip 3M TL'yi devirdi" diye yazınca sosyal medya karıştı.

İsmail B., tweet'in devamında "Kaldıraç kullanmadı. Hiçbir analiz yapmadı, hatta analiz yapmayı, grafik okumayı vs bilmiyor. Otomasyon da kullanmıyor, zaten API bile vermeyen P... ile işlem yapıyor. 3 aydır günde 3-4 saat uykuyla ekran başında sürekli al-sat yapıyor" diye yazdı.

İsmail B., tweet'lerine şöyle devam etti:

'SÜREKLİ AL-SAT YAPIYOR'

"Sürekli al-sat yapıyor kısmı çok önemli. 30 günlük işlem hacmi 750 milyon TL civarında. 50-300 bin TL aralığında işlem yapıyor, ne kadar çok al-sat olduğunu buradan anlayabilirsiniz.

'ÖNCEKİ ARACINI DA KRİPTOCOİNLERLE ALDI'

Bu arada sonraki arabamdan önceki arabası da Mercedes'ti ve onu da kriptocoinlerinden kazandıkları ile almıştı. Yoksa peder bey en fazla ego kartını doldurur iletişim ihtiyaçları için.

'YALAN OLMASI İÇİN 2 OLASILIK VAR'

Yalan olması için 2 olasılık var. Ya arayıp bulup BTT plakalı üst segment bir araç bulup onunla foto çekmiştir. Ya da babamız o kadar zengindir ki üniversiteye giden küçük oğluna i8 hediye etmiştir."