HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 3 ayda 3 olay! Erzurum'da müdür yardımcısına okulda veli saldırısı kamerada

3 ayda 3 olay! Erzurum'da müdür yardımcısına okulda veli saldırısı kamerada

24.03.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da Müdür Yardımcısı Yakup Terzioğlu, oğluyla ilgili şikayetleri iletmek üzere okula davet ettiği velinin saldırısına uğradı. Terzioğlu, öğretmen ve diğer görevlilerin araya girip okuldan çıkardığı F.G. hakkında şikayetçi oldu. F.G. hakkında soruşturma başlatıldı. 3 ay içinde 3'üncü kez Erzurum'da eğitim çalışanlarının veli saldırısına uğradığını belirtildi.

3 ayda 3 olay! Erzurum'da müdür yardımcısına okulda veli saldırısı kamerada

Olay, 22 Mart'ta, Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Öğrenci Emir G.'yle ilgili şikayet üzerine okula çağrılan veli F.G., müdür yardımcısı Yakup Terzioğlu'nun odasına çıktı. Daha önce de birkaç kez okula çağrıldığı öğrenilen F.G., öğretmen ve yöneticilere tehdit ve hakaretler savurup, Terzioğlu'na, makam odasında saldırdı. Terzioğlu, öğretmen ve diğer görevlilerin araya girip okuldan çıkardığı F.G. hakkında şikayetçi oldu. F.G. hakkında soruşturma başlatıldı.

Screenshot_4

3 AYDA 3 OLAY

Türk Eğitim-Sen Erzurum 1 Nolu Şubesi, olaya tepki gösterdi. Okulun önünde açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Erzurum 1 Nolu Şubesi Başkanı Yusuf Kenan Gürsoy, eğitimde yaşanan şiddet olaylarını kınadıklarını söyledi. Eğitim çalışanlarına şiddet haberlerinin sonunun gelmediğini belirten Gürsoy, 3 ay içinde 3'üncü kez Erzurum'da eğitim çalışanlarının veli saldırısına uğradığını bildirdi. Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Yakup Terzioğlu'nun öğrenci yakınının saldırısına uğramasını kınadıklarını belirten Gürsoy, "Bu ve benzeri saldırıların cezasız kalmaması adına tüm hukuki ve idari girişimler tarafımızca desteklenecektir. Öğretmenin itibarı Milli Eğitim Bakanlığı'nın namusudur. Öğretmene uzanan şiddet eli kırılmalı, en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Türk Ceza Kanunu'nda eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti caydırıcı nitelikle yeni düzenlemeler yapılmalıdır" diye konuştu.

Screenshot_5

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF sınav yerleri açıklandı mı 2022? AÖF sınav yerleri açıklandı mı 2022?
ABD'den Rusya'yla ilgili net açıklama: Ukrayna'da savaş suçu işleniyorABD'den Rusya'yla ilgili net açıklama: Ukrayna'da savaş suçu işleniyor
16 milyar liralık vurgun... Ne kadar ceza alacaklar? İşte yanıtı!16 milyar liralık vurgun... Ne kadar ceza alacaklar? İşte yanıtı!
Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seçim Kanunu teklifi kabul edildi

Seçim Kanunu teklifi kabul edildi

Derin dekoltesi ve sütyensiz tarzı olay!

Derin dekoltesi ve sütyensiz tarzı olay!

Otoparktaki dehşette yeni detay! "Parasını veririm, onu da öldür"

Otoparktaki dehşette yeni detay! "Parasını veririm, onu da öldür"

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Birleşme partisini göremedi! O isim Survivor'a veda etti

Birleşme partisini göremedi! O isim Survivor'a veda etti

Flaş hamle! Türkiye'nin davetine jet yanıt... Başvurular başladı

Flaş hamle! Türkiye'nin davetine jet yanıt... Başvurular başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.