3 aydan uzun süren bel ağrılarına dikkat

Türkiye’de her bin kişiden 5’inde ankilozan spondilit (AS) hastalığının görüldüğünü söyleyen Romatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürler, “Eklemlerinde ağrı ya da şişlik, topuk ağrısı, gözde kızarma, kanlanma ve göğüs ağrısı şikayetleri olanlar mutlaka zaman kaybetmeden doktora başvurmalıdır” dedi.

Bel ağrıları toplunda ve dünyada sık görülen problemler arasında bulunuyor. Bel ağrısı karakter ve şekli bel ağrısının sebeplerine bağlı olarak değişebiliyor. Türkiye’de her 1000 kişiden 5’inde ankilozan spondilit (AS) hastalığı olduğu tahmin edildiğini belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Romatoloji Kliniğinden Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürler, hastalıkla ilgili önemli bilgiler verdi.

40-45 yaş grubundaki erkekler risk altında

AS hastalığının sebep olduğu ağrıların bel fıtığından farklılık gösterdiğini ve bu nedenle tanıda gecikmelerin yaşanabildiğini kaydeden VM Medical Park Samsun Hastanesi Romatoloji Kliniğinden Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürler, “Gece ve uzun istirahatlerden sonra bel ağrılarının kötüleşmesi, uzun istirahatlerden sonra tutukluk yaşanması, özellikle 40-45 yaş grubunda ve özellikle erkeklerde mekanik ağrıları gündeme getiriyor. Bu karakterde ağrılar yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden hızla doktora görünmeleri gerekiyor” diye konuştu.