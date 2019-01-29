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3 aydır aranan cezaevi firarisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 12:47 | Son Güncelleme

Trabzon’da hırsızlık suçundan 18 yıl kesinleşmiş cezası bulunan ve 3 aydır firari olarak aranan şahıs yakalandı.Trabzon’da hırsızlık suçundan, 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 3 aydır cezaevi firarisi olarak aranan İ.Ö.

Trabzon’da hırsızlık suçundan 18 yıl kesinleşmiş cezası bulunan ve 3 aydır firari olarak aranan şahıs yakalandı.
Trabzon’da hırsızlık suçundan, 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 3 aydır cezaevi firarisi olarak aranan İ.Ö. isimli şahıs Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahsın Asayiş Şube Müdürlüğü’nce işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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