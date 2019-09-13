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3 aydır diş ağrısı çeken engeli Tayfun için Sağlık Bakanlığı devreye girdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.09.2019 09:11 | Son Güncelleme

Artvin’de 3 aydır diş ağrısı çeken doğuştan zihinsel engelli Tayfun Ata için Sağlık Bakanlığı devreye girdi.

3 aydır diş ağrısı çeken engeli Tayfun için Sağlık Bakanlığı devreye girdi

Artvin’de 3 aydır diş ağrısı çeken doğuştan zihinsel engelli Tayfun Ata için Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Aile ile iletişime geçen Bakanlık yetkilileri, engelli Tayfun’un tedavi edilmesi için Trabzon Fatih Davet Hastanesi’ne davet etti. Yol masraflarını ise Artvin Ticaret ve Sanayi Odası üstlendi.
Artvin’de doğuştan zihinsel engelli Tayfun Ata (30), üç aydır diş ağrısı çekiyordu. Engelli bireylerin ağız-diş hastalıkları bakımından yüksek risk grubunda yer alması nedeniyle Ata’nın dişi Artvin’de çekilemiyordu. Engelli Tayfun’un annesi Gülten Ata, oğlunun üç aydır ağrı çektiğini ifade ederek yetkililerden tedavi edilmesini istemişti. Engelli Tayfun’un durumu ile ilgili basında çıkan haberlerin ardından annenin feryadını duyan Sağlık Bakanlığı
zihinsel engelli Tayfun’un tedavisi için girişimlerde bulundu. Sağlık Bakanlığından arandıklarını belirten Gülten Ata, oğlunun tedavi edilmesi için tahlil yapılması gerektiğini, bunun için de Trabzon Fatih Devlet Hastanesi’ne davet edildiklerini söyledi. Bu haberler oldukça mutlu olan anne Gülten Ata bir an önce oğlunun ağrılarından kurtulmasını istedi.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası yol masraflarını üstlendi
Öte yandan zihinsel engelli Tayfun otobüsle seyahat edemediği için özel araçla Trabzon’a gitmesi gerekiyor. Bunun için devreye ise Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı devreye girdi. Ailenin yol masraflarını üstlenen oda yöneticileri Tayfun’un bir an önce ağrılarından kurtulmasını temennisinde bulundu.
13 yıl önce eşini kaybeden ve iki engelli çocuğuna bakmak zorunda kalan anne Gülten Ata, ”Duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Sağlık Bakanlığımıza ve Artvin Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına çok teşekkür ediyorum. Tayfun’un diş ağrısını dindirmek için üç aydır antibiyotik ve ağrı kesici kullanıyorum. İnşallah çocuğum diş ağrısından kurtulur” diyerek yardım eden herkese teşekkür etti.

3 aydır diş ağrısı çeken engeli Tayfun için Sağlık Bakanlığı devreye girdi

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