HABER
  4. 3 aydır kayıptı, toprağa gömülü cesedi bulundu

3 aydır kayıptı, toprağa gömülü cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 16:37 | Son Güncelleme

 UŞAK'ta, 3 aydır kayıp olan Mustafa Özkaya'nın (41), ormanlık alana gömülü halde cesedi bulundu.

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, 3 aydır kayıp olan Mustafa Özkaya'nın (41), ormanlık alana gömülü halde cesedi bulundu.
Mustafa Özkaya, yaklaşık 3 ay önce ortadan kayboldu. Meraklanan yakınları Özkaya için polise kayıp başvurusunda bulundu. Arama başlatan polis ekipleri, bu zamana kadar herhangi bir ize ulaşamadı. Bugün sabah saatlerinde polis ekiplerine, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından Özkaya'nın ormanlık alanda cesedinin gömülü olduğu ihbar edildi. Cesedin merkeze bağlı Aşağı Karacahisar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, gömülü olduğunun söylenmesi üzerine polis ekipleri bölgeye gidip araştırma yaptı. Çalışmada, kısa sürede Mustafa Özkaya'nın çürümüş cesedine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mustafa Özkaya'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Özkaya'nın ölümü araştırılıyor.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMustafa Sandal hayatını yazdı...Defne Samyeli onu neden terk etti?Mustafa Sandal hayatını yazdı...Defne Samyeli onu neden terk etti?
Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya öldüAdıyaman'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Taksim’de turistler birbirine girdi: 2 kişi bıçaklandıTaksim’de turistler birbirine girdi: 2 kişi bıçaklandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Ruhani'den düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den düşürülen uçakla ilgili açıklama

Marmara'da peş peşe 14 deprem!

Marmara'da peş peşe 14 deprem!

Dolmabahçe'de kritik görüşme!

Dolmabahçe'de kritik görüşme!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Erdoğan tepki göstermişti! Berfin'in ailesinden açıklama

Erdoğan tepki göstermişti! Berfin'in ailesinden açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son depremler! Marmara Denizi'nde 9 saatte 35 deprem meydana geldi

Marmara Denizi'nde 9 saatte 35 deprem!

Kartepe yolunda tatilci yoğunluğu! Akın akın geldiler

Kartepe yolunda tatilci yoğunluğu! Akın akın geldiler

Başakşehir'de yangın paniği! Ölümden kaçış kamerada

Başakşehir'de yangın paniği! Ölümden kaçış kamerada

Camide akılalmaz olay! Ayakkabıyı önce kokladı sonra da çaldı

Camide akılalmaz olay! Ayakkabıyı önce kokladı sonra da...

Aksaray'da hareketli dakikalar! Polis ve gaspçı kovalamacası film sahnelerini aratmadı

Aksaray'da hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'i kabul etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.