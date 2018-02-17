MAGAZİN

3 aylık aşkın ilk fotoğrafı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.02.2018 12:46 | Son Güncelleme

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel önceki akşam Ortaköy’de görüntülendi.

İki aydır birlikte olan ancak ilişkilerini itiraf etmeyen Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, Ortaköy’de objektiflere yakalandı. Yakın çevresine, “Çok âşığım” dediği öğrenilen ünlü popçu, sevgilisini elleriyle besledi

Murat Dalkılıç Hande Erçel aşkının belgesi

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3 aydır aşk yaşayan ünlü çift, Capricorn adlı restoranda dostlarıyla bir araya geldi.
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Yaklaşık 5 saat mekânda kalan Dalkılıç ve Erçel’in keyifli halleri dikkat çekti.
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Âşıklar mekândan çıkmadan önce görevlilere dışarıda muhabirlerin olup olmadığını sordular. Görevlilerden “yok” yanıtı alan ikili, mekândan birlikte çıktı. Ancak flaşlar patlayınca büyük şaşkınlık yaşadılar. Soruları yanıtlamayan sevgililer hızla araçlarına bindi.
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Âşıklar mekândan çıkmadan önce görevlilere dışarıda muhabirlerin olup olmadığını sordular. Görevlilerden “yok” yanıtı alan ikili, mekândan birlikte çıktı. Ancak flaşlar patlayınca büyük şaşkınlık yaşadılar. Soruları yanıtlamayan sevgililer hızla araçlarına bindi.
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hande erçel murat dalkılıç

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