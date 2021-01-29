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3 aylık avukat otobüse binip sırra kadem bastı

29.01.2021 17:28 | Son Güncelleme:
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3 aylık avukat otobüse binip sırra kadem bastı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 3 ay önce avukat olan Rahime Kübra Çelik (26), sırra kadem bastı. Dünden beri kızından haber alamayan Gülten Akbal (49), otobüsle ilçeden ayrıldığını öğrendikleri Rahime Kübra’nın bulunmasını istedi.

Çay ilçesi Aşağı Mahalle İnönü Caddesi'nde annesi Gülten Akbal ile birlikte oturan avukat Rahime Kübra Çelik, dün saat 17.00 sıralarında çağırdığı taksiye binerek, evden ayrıldı. Kısa süre sonra eve gelen Gülten Akbal, kızını göremeyince cep telefonunu aradı. Kızının telefonunun kapalı olduğunu gören Akbal, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Rahime Kübra Çelik'in otogara gitmiş olabileceğini değerlendiren emniyet güçleri, terminaldeki güvenlik kamerası görüntülerinden genç kızın otobüse binip ilçeden ayrıldığını belirledi.

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'SEVGİLİSİNDEN AYRILDIĞI İÇİN BUNALIMDAYDI'

Gülten Akbal, 3 ay önce sevgilisinden ayrılan kızının bu nedenle bir süredir bunalımda olduğunu söyledi. En son dün saat 16.00 sıralarında kendisiyle telefonda konuştuğunu gözyaşları arasında anlatan Akbal, "Saat 17.00'de ablasıyla konuşmuş, lavaboda olduğunu söylemiş. Sonra telefonuna ulaşamadık. Evin önüne taksi çağırmış. Otobüsle ilçeden ayrılmış. Niye gittiğini bilmiyorum. Ona yeni avukatlık bürosu açmıştık. Dünden beri kızımdan haber alamıyorum. Ben onlar için yıllarca çalıştım. Dünyam zindan oldu. Kızımı görenler bana haber versin. Ben kızımı istiyorum" dedi.

DHA

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