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3 aylık kızı kucağındayken eşini öldürmüştü! Uzman çavuş hakkında karar belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 13:36 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde eşi Müberra Kuzdan' öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Uzman Çavuş Gökhan Kuzdan'a, eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

3 aylık kızı kucağındayken eşini öldürmüştü! Uzman çavuş hakkında karar belli oldu

8 Temmuz 2019’da meydana gelen olayda Elbistan’ın Söğütlü Mahallesi’nde yakınlarının düğün törenine katıldıktan sonra otomobilin içinde kucağında o zaman 3 aylık olan kızı Asena ile oturan Müberra Kuzdan, Gaziantep’te görev yapan eşi Gökhan Kuzdan’ın tabancasından çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle ağır yaralandı. Kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Müberra Kuzdan, olaydan bir hafta sonra 15 Temmuz’da beyin ölümü gerçekleşerek hayatını kaybetti.

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Olayın ardından tutuklanan Uzman Çavuş Gökhan Kuzdan hakkında, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Yaklaşık 6 aydır süren yargılama sonucunda, Ağır Ceza Mahkemesi’nde dosyanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya, sanık Kuzdan ile öldürülen Müberra Kuzdan’ın annesi Vildan Gürsanlı, babası Mevlüt Gürsanlı ile yakınları ve avukatları katıldı. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında ilk olarak anne Vildan Gürsanlı’ya son sözü soruldu. Anne Gürsanlı, mahkemenin vereceği karara razı olduğunu belirterek hafifletici sebeplerin uygulanmamasını talep etti.

'EŞİMİ SEVİYORDUM'

Sanık Gökhan Kuzdan ise, son savunmasında olayı planlayarak işlemediğini dile getirdi. Eşini bilerek öldürmediğini ifade eden sanık Kuzdan, "Çocuklarımın annesiydi. Eşimi seviyordum. Bilerek öldürmedim" dedi. Sanık ve müşteki avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, karar için duruşmaya ara verdi. Verilen aranın ardından karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanık Kuzdan’a, eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası verilmesine hükmetti. Sanığın suçunun sabit olduğuna karar veren mahkeme heyeti, cezasında da herhangi bir indirime gitmedi. Kuzdan, bu kararın ardından tutuklu bulunduğu Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

ACILI BABA GÜRSANLI: İSTEDİĞİMİZ KARAR ÇIKTI

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Karar sonrasında adliye çıkışı açıklama yapan baba Mevlüt Gürsanlı, adalete güvendiklerinin altını çizerek, “Bu cani, 3 çocuk annesi kızımı katletmişti. Karar duruşması görüldü. Caniye ağırlaştırılmış müebbet verildi. Devletin adaletine güveniyorduk. İstediğimiz karar da çıktı. Kucağımdaki, o katilin 2. çocuğu. Biz burada acı çektiysek o da orada acıyı çeksin. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti adaleti” dedi.

Anne Vildan Gürsanlı ise sanığa idam cezası verilmesini istediğini vurgulayarak, “Bu tip insanlar her gün bir kadın cinayeti. Ben idam olmasını isterdim. O da hak ettiği cezayı buldu. Orada çürüsün” şeklinde konuştu.

(İHA)

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Kahramanmaraş Uzman Çavuş hapis cinayet

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