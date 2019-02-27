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 3 aylık Reyhan bebek öldü, anne ev sahibini suçladı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 16:48 | Son Güncelleme

    EV SAHİBİ: ELEKTRİK SAATİNİ SÖKTÜĞÜM DOĞRU DEĞİL Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aylık Reyhan bebeğin, evde ölü bulunduğu olayda anne Asiye Karademir'in, elektrik faturası yüzünden tartıştığı ve bu yüzden elektrik sayacını söktüğünü iddia ettiği ev sahibi O.A., iddiaları yalanladı.

EV SAHİBİ: ELEKTRİK SAATİNİ SÖKTÜĞÜM DOĞRU DEĞİL

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aylık Reyhan bebeğin, evde ölü bulunduğu olayda anne Asiye Karademir'in, elektrik faturası yüzünden tartıştığı ve bu yüzden elektrik sayacını söktüğünü iddia ettiği ev sahibi O.A., iddiaları yalanladı. Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirinin telefonla ulaştığı O.A., "Kesinlikle benim elektrik saatini söktüğüm doğru değil. Böyle bir şey yok. Kiracım her ay gelen 500-600 liralık elektrik faturasını ödeyemediği için elektrik dağıtım şirketi tarafından saat mühürlenerek, elektrik kesilmiştir. Ben sürekli borcunu ödemesi konusunda kendisini uyarırdım. Hatta kira bile almıyordum. En son, olaydan iki gün önce elektrik dağıtım şirketine giderek borcu ödeyip dilekçe verdim ve elektrik aboneliğini iptal ettirdim" dedi.

'BANA YARDIM EDEN OLMADI'

Asiye Karademir ise bu kez evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları anlattı:

"3 bin lira maaş alıyorum. 2 bin lirasıyla kredi ödüyorum. Eski eşimden dolayı olan bir borç. Ev kredisi çekti, ayrıldığım eşim. Yüksek miktarda para çekti. Bana 1000 lira kalıyor. Bunun da 500'ünü ilk eşimden olan oğluma gönderiyorum. Geri kalan parayla da ölen çocuğumun mamasını ve ev kirasını ödemeye çalışıyorum. Yüksek gelen elektrik paralarını ödemek için Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşine gittim. Evimin halini gördüler. Bana eşya aldılar. Elektriğim mühürlüydü başkanın eşi ödeyerek, mührü kaldırdı. Ek işte bile çalışmak istiyordum. Yeter ki elektriğim kesilmeseydi. Benim evime bu kadar yüksek elektrik parası gelmemeliydi çünkü evde bir klima, bir televizyon var, başka bir şey yok. Şu anda herkes beni suçlayabilir. Bu sıkıntılarda gitmediğim kapı kalmadı. Bana yardım eden olmadı. 'Yurda ver' dediler. Yurda versem çocuğumdan olacaktım. Daha mı iyi oldu? İyi olmadı. Ben çocuğum için canımı verdim. Canımdan can aldılar. Elektriğimi borcumdan dolayı kestiler. Sonra ev sahibi aboneliği iptal ettirdiği için evde elektrik yok. Ben de dahil kim suçlu ise cezasını çeksin. Ev sahibimle görüştüm. 'Asiye biz o saati sökmeseydik sen kullanmaya devam edecektin' dedi."

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