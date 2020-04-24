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  4. 3 aylık yavru köpeği vahşice öldüren kişi yakalandı! İfadesi ortaya çıktı

3 aylık yavru köpeği vahşice öldüren kişi yakalandı! İfadesi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 14:24 | Son Güncelleme

İstanbul'da kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 aylık köpeği yere vurarak vahşice öldüren şüpheli yakalandı. Köpeği öldüren şüphelinin polisteki ifadesinde, köpeğin patronun olduğunu, bir anlık öfke ile yaptığını söylediği öğrenildi.

İstanbul'da O.Ö. isimli şüpheli lastikçide "kendisini rahatsız ettiği" gerekçesiyle Dora isimli 3 aylık köpeği, yere vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli emniyet ekiplerince İstanbul'da yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Köpeği öldüren şüphelinin polisteki ifadesinde, köpeğin patronun olduğunu, bir anlık öfke ile yaptığını söylediği öğrenildi.

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Şüphelinin köpeğe şiddet uyguladığı anlar işyerinin güvenlik kamerasına yanmıştı. Görüntülerde şüpheli, yavru köpeği havaya kaldırarak yere vuruyor. Yavru köpek kısa bir süre sonra ölüyor.

Kaynak: DHA

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Dora yavru köpek lastikçi

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