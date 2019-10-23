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3 ayrı suçtan aranan zanlı barkod okuyucusuna takıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 15:18 | Son Güncelleme

Mersin’in Mut ilçesinde, 3 ayrı suçtan aranan şahıs barkod okuyucusu ile yapılan kimlik sorgulaması sonucunda yakalandı.Alınan ilgiye göre, Sertavul Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Göksu Mahallesi’nde R.A.

Mersin’in Mut ilçesinde, 3 ayrı suçtan aranan şahıs barkod okuyucusu ile yapılan kimlik sorgulaması sonucunda yakalandı.
Alınan ilgiye göre, Sertavul Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Göksu Mahallesi’nde R.A. isimli şahsın barkod okuyucu ile yapılan kimlik sorgulamasında, hükümlü ve tutuklunun kaçması, basit cinsel saldırı ve konut dokunulmazlığını ihlali olmak üzere toplam 3 ayrı suçtan araması kaydı tespit edildi. Ayrıca şüpheli şahsın yakalandığı araç içerisinde 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
707 TL idari para cezası uygulanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silifke Kapalı Cezaevine gönderildi.

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