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3 ayrı suçtan yakalanan şahıs tutuklandı

03.02.2021 17:33 | Son Güncelleme:
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Amasya’nın Merzifon ilçesinde 3 ayrı suçtan adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda üzerinde uyuşturucu, sahte dolar ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli A.A.’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 3 ayrı suçtan adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda üzerinde uyuşturucu, sahte dolar ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli A.A.’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’, ‘parada sahtecilik’ ve ‘ateşli silahlar ile bıçaklar hakkında Kanun’a muhalefet’ suçlarından hakim karşısına çıkarılan A.A, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, A.A’nın uyuşturucu madde ticareti yaparak, elinde bulundurduğu sahte dolarları piyasaya süreceği bilgisi üzerine şüpheli A.A.’yı Buğdaylı Mahallesi’nde yakaladı. A.A.’nın üzerinde yapılan aramada 7 gram metamfetamin (bonzai), 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam boru, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 27 adet fişek ve 250 dolar sahte banknot ele geçirildi.

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