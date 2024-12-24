3 Bakan olay yerinde açıklama yaptı! Balıkesir'deki patlayıcı fabrikasında yaşanan patlamada can kaybı sayısı değişti: 11 ölü, 7 yaralı

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki ZSR patlayıcı fabrikasında saat 08.25 sıralarında patlama meydana geldi. 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, olayda 5 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Savunma, Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'deki facianın yaşandığı bölgeye geldi.

Olay yerine gelen bakanlar, patlamanın detayları hakkında açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Önce 12 olarak açıklanan vefat sayısının 11 olduğunu paylaşıyoruz. 3'ü erkek 8'i kadın. 7 de yaralımız var. 2'si hastanede, 5'i yatarak tedavi oluyor. Durumları şuan iyi." dedi.

“SABOTAJ İHTİMALİ YOK”

Bakan Yerlikaya, "Yangının sebebi araştırılıyor. Sabotaj ihtimali yok." ifadelerine yer verdi.

FABRİKADA DENETİM EKSİKLİĞİ VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bakanlık olarak olaya dair hemen müdahale ettik ve inceleme başlattık. 615 işçinin vardiyalı olarak çalıştığı bir fabrika. Denetimleri tam olarak bu zamana kadar yapılmış ve en son ağustos ayında yapılmış. Sadece küçük bir kaç eksik belirtilmiş, bunlar da yönetimlere bildirildiğinde giderilmiş. Patlamaların olabileceği bir alan olduğu için teftişlerimizi gerçekleştirdik. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca 3 başmüfettişimiz, SGK ve Bölge Teftiş Kurulu tarafından da 3'er müfettiş görevlendirildi." şeklinde konuştu.

BAKAN GÜLER DE İNCELEMELERDE BULUNDU

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamayla ilgili olay yerinde incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamayla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunuyor. Bakan Yaşar Güler ile birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Balıkesir milletvekilleri, olay yerinde yetkililerden bilgi aldı."



Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır