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  4. 3 balıkçıyı kurtaran kaptan konuştu

3 balıkçıyı kurtaran kaptan konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 16:43 | Son Güncelleme

Kilyos açıklarında balıkçı teknesinin Rus bayraklı bir tankerle çarpışması sonrasında denizde mahsur kalan 3 balıkçıyı kurtaran kaptan konuştu.

Kilyos açıklarında balıkçı teknesinin Rus bayraklı bir tankerle çarpışması sonrasında denizde mahsur kalan 3 balıkçıyı kurtaran kaptan konuştu. Batan tekneden 3 kişiyi çıkardığını söyleyen Kaptan Mahmut Demir, "Kazayı görmedim adamları gördüm sadece. Tekneden 3 tane adam çıkardım. Diğerleri tekneyle battı” dedi.
İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinde Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balıkçı teknesi çarpışmıştı. Çarpışma sırasında orada bulunan balıkçı tekneleri, batan teknede bulunan 6 kişiden 3’nü kurtarmıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin diğer 3 kişiyi arama çalışmaları sürerken 3 balıkçıyı kurtaran kaptan açıklamalarda bulundu.

“Tekneden 3 tane adam çıkardım, diğerleri tekne ile battı”
Kaza sonrası 3 balıkçıyı kurtaran kaptan Mahmut Demir, "Kazayı görmedim adamları gördüm sadece. Tekneden 3 tane adam çıkardım. Diğerleri tekne ile battı” diye konuştu.

“3 kişi pervaneden tutunuyordu”
Kaptanın oğlu Mustafa Demir ise “Tekne zaten batmıştı. Olduğu gibi alabora olarak, 3 kişi pervaneden tutunuyordu. Biz yanaştık tekneye. Yanaşırken biraz sıkıntı yaşadık ama paniklemeden arkadaşları içeri aldık” ifadelerini kullandı.

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