3 belediyeye kayyum atanmasına İmamoğlu'ndan jet tepki! Olağanüstü toplantı kararı: 1 hafta önceyi işaret etti

Türkiye yine yoğun gündemlerinden birini yaşıyor. Geçen hafta İstanbul'un Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmış, Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklanmıştı. Bu olayın etkisi devam ederken bu sabah da Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu kararda belediyelere yeni görevlendirmeler yapıldı ve görevden alınan Halfeti Belediye Başkanı gözaltına alındı.

İLK TEPKİ İMAMOĞLU'NDAN

Muhalefetten ise ilk tepki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan İmamoğlu Kahire'de olduğunu bu akşam döneceğini ve yarın olağanüstü toplantı kararı aldığını duyurdu.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde;

İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor. Daha bir hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla aileleri barıştıran Ahmet Türk bu hafta terörist oldu.

"OLAĞANÜSTÜ TOPLUYORUZ"

Demokrasilerde seçmen iradesinin sürekliliği esastır. Seçilmiş görevden uzaklaştırılıyorsa yerine yine seçilmiş yani Meclis üyelerinden biri gelir. Seçme yetkisi sadece seçmene aittir ve devredilemez. BM Habitat toplantısı için geldiğim Kahire’den bu akşam dönüyor ve yarın Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni’ni olağanüstü topluyoruz.

ÖZEL'DEN DE TEPKİ GELDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda karara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı;

Bu sabah Türkiye’de barış denilince ilk akla gelen siyasette diyaloğun en önemli isimlerinden Ahmet Türk ile birlikte iki seçilmiş belediye başkanına daha kayyum atandı.

Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan,

Söylenenlere hiç kulak asmadan,

Seçimde kazanamadığı belediyelere el koyan,

Islah edemediği siyasetçileri darbeyle görevden almaya tenezzül eden,

Zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız.