3 belediyeye kayyum atanmıştı! Dikkat çeken '4 Kasım' detayı

Türkiye güne DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandığı haberiyle uyandı. Belediye başkanları Ahmet Türk, Gülistan Sönük ve Mehmet Karayılan görevden alındı. Ayrıca Halfeti Belediye Başkanı olan Mehmet Karayılan gözaltına alındı.

Konuyla ilgili olarak peş peşe açıklamalar geldi. DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç yaptığı açıklamada "Mardin'le ilgili tebligat sabah 5'te ulaştı" dedi. Öte yandan görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

AHMET TÜRK'TEN AÇIKLAMA: ASLA PES ETMEK YOK

Türk, "Asla pes etmek yok. Demokrasi, Barış ve Özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin!" ifadelerini kullandı.

ATANAN İSİMLER BELLİ OLDU

Görevden alınan belediye başkanlarının yerlerin atanan isimler ise belli oldu. İçişleri Bakanlığı; Mardin Belediyesine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un, Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp'in, Halfeti Belediyesine ise Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu'nun kayyum olarak atandığını duyurdu.

4 KASIM TARİHİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan kayyum kararlarının 4 Kasım'da alınması da dikkat çekti. 4 Kasım 2016 tarihinde, HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu 15 milletvekili hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, aralarında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 11 milletvekili gözaltına alınmıştı. Sonrasında ise Demirtaş ve Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu bazı isimler tutuklanmıştı. 3 belediye için alınan kayyum kararı ise bu yaşananların 8'inci yılında gerçekleşti.