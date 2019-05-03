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3 bin 133 ağaç kurul kararıyla kesilmekten kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 19:11 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Çayır Mağarası’nın yakınına yapılması planlanan kalker ocağı ve kırma eleme tesisi projesi, bölgenin "tescilli kültür varlığı" olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Çayır Mağarası’nın yakınına yapılması planlanan kalker ocağı ve kırma eleme tesisi projesi, bölgenin "tescilli kültür varlığı" olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan karar doğrultusunda projenin iptal edilmesiyle bölgedeki 3 bin 133 ağaç da kesilmekten kurtuldu.

Çaycuma ilçesinde tamamı ormandan oluşan 27 hektarlık bölgeye kalker ocağı ve kırma eleme tesisi yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuruda bulunulması üzerine bölge halkı eylem başlatmıştı. Bölgede kayın, çam, kestane, gürgen ağaçlarından oluşan 3 bin 133 ağacın da kesilmesi gündeme gelmesi üzerine köy halkı tepkilerini bölgeye giderek göstermişti. Bunun üzerine ÇED süreci için hazırlanan raporun üzerine Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca Çayır Mağarası’nın ’kültür varlığı’ olarak tescil edildiği belirtildi. Bölgedeki madencilik faaliyetleriyle kültür varlığının olumsuz etkileneceğine yer verildi. Yeniden görüşü alınan Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, mağaranın uzantıları, su yolları, orman parsellerinin olduğunu tekrarlayarak doğal değerlerin zarar göreceği gerekçesiyle projenin uygun bulunmadığı görüşünü tekrarladı.

Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığında İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısında kurulun kararını inceleyen komisyon üyeleri projenin iptali yönünde karar aldı.

“Doğal değerlerimizin tahrip edilmesine izin vermeyeceğiz”
TEMA Zonguldak İl Temsilcisi Berran Aydan, tepkilerini dile getirerek, “Çıkarılacak milyonlarca ton taşı taşıyan kamyonların gürültüsünden, kırma eleme tesisinin çıkaracağı tozdan dumandan buralar yaşanmaz hale gelecek. Biz hep beraber el ele verip yaşam hakkımıza sahip çıkacağız. Doğal değerlerimizin tahrip edilmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer vermişti.

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