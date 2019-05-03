3 bin 133 ağaç kurul kararıyla kesilmekten kurtuldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Çayır Mağarası’nın yakınına yapılması planlanan kalker ocağı ve kırma eleme tesisi projesi, bölgenin "tescilli kültür varlığı" olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan karar doğrultusunda projenin iptal edilmesiyle bölgedeki 3 bin 133 ağaç da kesilmekten kurtuldu.

Çaycuma ilçesinde tamamı ormandan oluşan 27 hektarlık bölgeye kalker ocağı ve kırma eleme tesisi yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuruda bulunulması üzerine bölge halkı eylem başlatmıştı. Bölgede kayın, çam, kestane, gürgen ağaçlarından oluşan 3 bin 133 ağacın da kesilmesi gündeme gelmesi üzerine köy halkı tepkilerini bölgeye giderek göstermişti. Bunun üzerine ÇED süreci için hazırlanan raporun üzerine Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca Çayır Mağarası’nın ’kültür varlığı’ olarak tescil edildiği belirtildi. Bölgedeki madencilik faaliyetleriyle kültür varlığının olumsuz etkileneceğine yer verildi. Yeniden görüşü alınan Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, mağaranın uzantıları, su yolları, orman parsellerinin olduğunu tekrarlayarak doğal değerlerin zarar göreceği gerekçesiyle projenin uygun bulunmadığı görüşünü tekrarladı.