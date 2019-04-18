HABER

3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 12:06 | Son Güncelleme

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, dünyadaki şiddet olaylarına dikkati çekmek amacıyla Ergan Dağı’nın zirvesinde çaldığı davul ile imdat çağrısı olan S.O.S. sinyali sesi çıkartarak yardım çağrısı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dünyadaki savaş ve şiddet olaylarının durdurulması amacıyla insanlık ile insani değerlere dikkati çekmek isteyen Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, Ergan Dağı'nın zirvesinde çaldığı davul ile evrensel bir yardım çağrısı olan S.O.S. sinyali sesi çıkardı. Kavukçu, davulun üzerine attığı beyaz boya ile insanlığın saflığına, kırmızı boya ile şiddete, siyah boya ile de şiddet sonrası karamsarlığa dikkati çekmek istedi. Kavukçu, böylece "savaşa ve şiddete hayır" mesajı vermeyi amaçladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kavukçu, izleyicileri kameranın gözünden birer saldırgana dönüştürmek isteyen şiddet olaylarının bilgisayar oyunları gibi algılanır olduğunu belirterek, birbirini tetikleyen bu şiddet arzusunun, insani değerleri domino taşları gibi yıktığını söyledi.
Kavukçu, Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen saldırının da dini değerlere saldırı adı altında insanlığı ve insani değerleri hedef aldığını ifade ederek, yaşananların sosyal medya üzerinden yayınlanarak çocuk, yaşlı demeden dünyaya aynı anda izlettirilmesinin de insani değerlerin yıkımı ve şiddette gelinen son nokta olduğunu söyledi.
Kavukçu, etkinliği şiddete tepki olarak yaptığını ifade ederek, şunları belirtti:
"İnsanlığın ilk iletişim araçlarından biri olan davul geleneksel dili de içinde barındırıyor. Bir sanatçı olarak herkesin anlayabileceği bir ses olan davul ile insanların en büyük trajedilerinden şiddete tepki vermek, şiddetin var olduğunu insanlara hatırlatmak için bir uyarı vermek istedim.
Çalışmamda davul ile boyaları da kullandım. Davul ile çıkardığım ses S.O.S. sinyaliydi, çalışmamda mors alfabesinde üç kısa, üç uzun ve üç kısa ile SOS sesini davul ile verdim. Hem yerel, hem ulusal hem de evrensel bir bütün olarak yardım çağrısında bulunmaya çalıştım. Şiddet var olduğu sürece bu çalışmalarımı sürdüreceğim." (AA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mehmet Kavukçu şiddet

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zayıflamak isterken ölümden döndü!

Zayıflamak isterken ölümden döndü!

İznik'te endişelendiren görüntü! 'Kim yapıyor bilmiyorum ama...'

İznik'te endişelendiren görüntü! Eğer önüne geçilmezse...

Sözcü Gazetesi sahibi ve yazarları hakkında istenen ceza belli oldu

Sözcü davasında için istenen cezalar belli oldu!

Pompalı tüfekle sevgilisini vurmuştu, aşk mektuplarını delil olarak sundu

Pompalıyla sevgilisini vurmuştu! Aşk mektupları ortaya çıktı

Genç kız, tereyağı hırsızlığından tutuklandı

Genç kız, tereyağı hırsızlığından tutuklandı

'Dünyada çok nadir rastlanıyor!' Tokat'ın gizli güzelliği: Ballıca Mağarası

'Dünyada çok nadir rastlanıyor!' Bakın hangi ilimizde?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.