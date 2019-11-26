HABER

3 bin 242 kişi sorgulandı, aranan 49 şahıs yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 21:52 | Son Güncelleme

Samsun’da yapılan ‘Huzur Güven Uygulaması’ kapsamında 3 bin 242 kişi sorgulandı, aranan 49 şahıs yakalandı.Ülke genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü ile müşterek olarak bugün gündüzün başlangıç saati esas alınarak saat 14.00’e kadar Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Huzur Güven Uygulaması" icra edildi.Uygulama önceden adresleri tespit edilmiş aranan şahısların ev, iş yeri ve araçlarında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Samsun’da yapılan ‘Huzur Güven Uygulaması’ kapsamında 3 bin 242 kişi sorgulandı, aranan 49 şahıs yakalandı.
Ülke genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü ile müşterek olarak bugün gündüzün başlangıç saati esas alınarak saat 14.00’e kadar Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Huzur Güven Uygulaması" icra edildi.
Uygulama önceden adresleri tespit edilmiş aranan şahısların ev, iş yeri ve araçlarında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Sorumluluk bölgesinde aranan şahıs adresi tespit edilemeyen ekiplerce kendi bölgelerinde öne çıkan hususların kontrolü yapıldı.
269 personelin katıldığı uygulama neticesinde; 3 bin 242 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs yakalandı, Kabahatler Kanunu’na göre 4 şahsa 459 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca uygulama neticesinde 1 tabanca ele geçirildi.

PARTNERÜnlü komedyeni şaşırtan olay!Ünlü komedyeni şaşırtan olay!
İki çocuğu aynı şekilde ölmüştü! Kan donduran şüpheİki çocuğu aynı şekilde ölmüştü! Kan donduran şüphe
Ali Babacan: Ülkenin karanlık bir tünele girdiğini hissettikAli Babacan: Ülkenin karanlık bir tünele girdiğini hissettik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TTB, TMMOB ve KESK’ten Fatih Portakal’a sert tepki

TTB, TMMOB ve KESK’ten Fatih Portakal’a sert tepki

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Muharrem İnce'den Rahmi Turan ve Talat Atilla'ya suç duyurusu

Muharrem İnce'den Rahmi Turan ve Talat Atilla'ya suç duyurusu

Yıldız sporcu sol gözünü kaybetti

Yıldız sporcu sol gözünü kaybetti

İrem Sak'tan Haluk Bilginer'e: Kaç gibi müsait ev?

İrem Sak'tan Haluk Bilginer'e: Kaç gibi müsait ev?

Canlı yayında önemli 'Muharrem İnce' iddiası! 'Sağlam bilgi'

Canlı yayında önemli 'Muharrem İnce' iddiası! 'Sağlam bilgi'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki çocuğu aynı şekilde ölmüştü! Kan donduran şüphe

İki çocuğu aynı şekilde ölmüştü! Kan donduran şüphe

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Kritik toplantı 4 saat sürdü! İşte alınan kararlar

Son dakika: Mazıdağı, Savur ve Derik ilçelerinin HDP'li eski belediye başkanları tutuklandı

HDP'li eski belediye başkanları tutuklandı!

Muharrem İnce'nin işaret ettiği teknenin sahibi konuştu!

İnce'nin işaret ettiği teknenin sahibi konuştu!

3 gündür aranıyordu, nehirde cesedi bulundu

3 gündür aranıyordu! Acı haber geldi

Raya atlayan üniversiteli Didem, trenin çarpmasıyla öldü

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.