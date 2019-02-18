3 bin 500 deniz aracı CNR Avrasya Boat Show’da

İSTANBUL (AA) - 3 bin 500'ün üzerinde deniz aracı, CNR Avrasya Boat Show’da sergilenecek.

CNR Holding açıklamasına göre, dünyanın ikinci en büyük tekne ve yat fuarı olan CNR Avrasya Boat Show-14.Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı ziyaretçisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Türk denizcilik sektörünün en prestijli ve renkli organizasyonu CNR Avrasya Boat Show, 22 Şubat tarihinde VIP açılış günü ile ilk olarak medya mensupları, iş ve sanat dünyasından önemli isimleri CNR EXPO Yeşilköy’de kurulan 85 bin metrekarelik alanda ağırlayacak.

Bin 500’ün üzerinde markanın katılımı ile düzenlenecek fuar, 23 Şubat-3 Mart tarihleri arasında da tüm ziyaretçilere açık olacak.

Türkiye’nin en önemli marinalarının da yer alçağı fuarda, Princess, Sanlorenzo, Prestige, Cranchi, Azimut, Numarine, Hanse, Chris Craft’in de aralarında olduğu 3 bin 500’ün üzerinde deniz aracı sergilenecek. Amatör balıkçılık malzemeleri, deniz tekstil ürünleri, dalgıç malzemeleri, şişme bot, jet ski gibi denizcilik sektörüne ait tüm aksesuar ve ekipmanların da yer alacağı fuar, CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından organize ediliyor.