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3 bin 500 yıllık! 'Bugünkünden daha orijinal'

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2020 14:49 | Son Güncelleme

Sivas'ta bulunan Hitit kenti Sarissa'da 3 bin 500 yıllık küvet bulundu. Aslı Sivas Müzesi'nde sergilenen küvetin imitasyonu ise tarihi kentte sergileniyor. İşte Sivas'ın Hitit kentinde yapılan arkeolojik kazılar sırasında ulaşılan o küvet...

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde Başören köyü Akkuzulu mezrasında 1994 yılında Almanya Malburg üniversitesinden Prof.Dr. Andras Müler Karpe başkanlığındaki arkeolojik kazıda Hititlerin Anadolu’da ki en büyük kentlerinden bir tanesi olan Sarissa ortaya çıkartılmıştı. 3 bin 500 yıllık Sarissa antik kentinde bulunan bir çok eser tarihe ışık tuttu.

TARİHİN İLK YAZILI ANLAŞMASI BURADA YAPILMIŞ

Tarihteki ilk yazılı anlaşma olan “Kadeş barış anlaşmasının” bu kentte yapıldığı anlaşıldı. Tarihteki en eski küvetlerden biride bu kazılar sırasında bulundu.

BİRLEŞTİRİLİNCE ORTAYA ÇIKTI

3 bin 500 yıllık kırık küvet parçaları birleştirilerek oluşturulan tarihi küvet Sivas Arkeoloji Müzesinde koruma altına alınarak tarih sevenlerin ziyaretine sunuldu.

'O ZAMANKİ KÜVET BUGÜNKÜNDEN ORJİNAL'

Küvetin bir de imitasyonu yapıldı. Bu imitasyon ile kazı çalışmalarına ara verilen Sarissa antik kentinde sergileniyor. Küvette, yaz aylarını Sarissa’da geçiren Hitit krallarının duş aldığı düşünülüyor.
Başören köyü Akkuzulu mezrası muhtarı Hüseyin Boran, Türkiye’deki en önemli arkeolojik alanlardan birisi olan Sarissa bulunan küvetin bugünkülerden orijinal olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Şu anda Sarissa’dayız. Burası Hititlilerin yerleşim alanı. Çorum Hattuşaş’tan sonra ikinci büyük şehirleri burası. Buralar da tapınakları varmış. Oturdukları yerleşim yerleri varmış. Alman kazıcıya sorduğumda buralar kimseye kalmasın diye kendileri yakmış. Yada gelen düşmanları yakmıştır. Küvette var."
"O zamanki küvet bugünkünden orijinal. Oturma odalarına kanalizasyon sistemi de döşemişler. Bugünkü imkanlar o zamanlar da onlarda olsaymış neler yapmazmışlar ki. Teknoloji o zaman daha iyiymiş"
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sivas adı da Sarissa"dan geliyor olmalı.
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