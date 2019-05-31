3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK 1. Dairesi\u2019nin adli ve idari yarg\u0131 2019 y\u0131l\u0131 ana kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savc\u0131n\u0131n g\u00f6rev yeri de\u011fi\u015fti. Kararname ile 20 il ba\u015fsavc\u0131s\u0131n\u0131n g\u00f6rev yerleri de de\u011fi\u015ftirildi.D\u00fcn gece toplan\u0131p \u00e7a\u011fr\u0131 yapt\u0131lar! Durdurulmazsa...\u0130BB Ramazan\u2019\u0131n co\u015fkusunu \u201cEzgi Gecesi\u201d ile ta\u00e7land\u0131r\u0131yorGemlik\u2019te baca g\u00f6r\u00fcn\u00fcml\u00fc baz istasyonu
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