"3 bin 838 forma satın alacağım"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayserispor'un "KırmızıyaSarıOl" kampanyasına destek çağrısında bulunarak, 3 bin 838 adet forma satın alacağını bildirdi.

Kayserispor Kulübü Spor Tesisleri'ni ziyaret eden Özhaseki, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstikbal Mobilya Kayserispor'un geçtiğimiz sezon iyi bir başlangıç yapamadığını ama takımın daha sonra kendine gelerek iyi bir performans sergilediğini belirtti.

Bu süreçte kulüp başkanı Erol Bedir olmak üzere yönetim kurulu üyelerinin çok büyük emeklerinin olduğunu aktaran Özhaseki, Kayserispor'daki gelişmeleri yakından takip etiğini, yapılan transferler konusunda Erol Bedir ile günlük görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

Bu sezon takımın başarılı olması temennisinde bulunan Özhaseki, "Burada önemli olan şehrin sahip çıkması, iş adamlarının bu takıma sahip çıkması. Bu anlamda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz. Erol Bedir'in sıkıntılarını tam olarak gideremesek de en azında gayret ediyoruz." dedi.

Sarı-kırmızılı takımı her zaman üst sıralarda görmek herkesin hayali olduğunu vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti: