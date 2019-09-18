3 BİN DOLAR MAAŞLA İŞ VAADİ DOLANDIRICILIĞINA SUÇ DUYURUSU

Ankara'da yaklaşık 500 kişi, Katar'ın başkenti Doha'da okul ve hastane inşaatında 3 ve 3 bin 500 dolar arasında maaş ile çalışmak üzere iş sözleşmesi imzalatıp, 500'er dolar 'işe yerleştirme' ücreti aldıktan sonra ortadan kaybolduğunu iddia ettikleri inşaat firması sahibi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Pasaportlarını firma ofisinde terk edilmiş bulan işçi adayları, firma sahibi B.T.'den şikayetçi oldu.

Başkent'te inşaat firması, Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağı iddia edilen okul ve hastane inşaatı için Türkiye'den 500 demir ve kalıp ustası ile iş sözleşmesi imzaladı. 'Yurtdışı Hizmet Akdi' başlıklı 5 sayfalık sözleşmede işçilere 3 bin ve 3 bin 500 dolar arasında maaş verileceği belirtildi. Sözleşmede, 'Tanrıverdi İnşaat ve Danışmanlık Hizmetleri', işveren olarak yer alırken, işçilerin 'Katar Doha Şantiyesi'nde çalışacağı da belirtildi. Sözleşme imzalanması ardından firma, iddiaya göre işçi adaylarından 'işe yerleştirme ücreti' adı altında 500'er dolar aldı. İşe giriş evraklarını ve işe yerleştirme için ödedikleri paranın dekontlarını firmaya veren işçiler, işe gidecekleri günü beklemeye başladı.