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3 BİN DOLAR MAAŞLA İŞ VAADİ DOLANDIRICILIĞINA SUÇ DUYURUSU

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 15:12 | Son Güncelleme

    Ankara'da yaklaşık 500 kişi, Katar'ın başkenti Doha'da okul ve hastane inşaatında 3 ve 3 bin 500 dolar arasında maaş ile çalışmak üzere iş sözleşmesi imzalatıp, 500'er dolar 'işe yerleştirme' ücreti aldıktan sonra ortadan kaybolduğunu iddia ettikleri inşaat firması sahibi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ankara'da yaklaşık 500 kişi, Katar'ın başkenti Doha'da okul ve hastane inşaatında 3 ve 3 bin 500 dolar arasında maaş ile çalışmak üzere iş sözleşmesi imzalatıp, 500'er dolar 'işe yerleştirme' ücreti aldıktan sonra ortadan kaybolduğunu iddia ettikleri inşaat firması sahibi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Pasaportlarını firma ofisinde terk edilmiş bulan işçi adayları, firma sahibi B.T.'den şikayetçi oldu.

Başkent'te inşaat firması, Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağı iddia edilen okul ve hastane inşaatı için Türkiye'den 500 demir ve kalıp ustası ile iş sözleşmesi imzaladı. 'Yurtdışı Hizmet Akdi' başlıklı 5 sayfalık sözleşmede işçilere 3 bin ve 3 bin 500 dolar arasında maaş verileceği belirtildi. Sözleşmede, 'Tanrıverdi İnşaat ve Danışmanlık Hizmetleri', işveren olarak yer alırken, işçilerin 'Katar Doha Şantiyesi'nde çalışacağı da belirtildi. Sözleşme imzalanması ardından firma, iddiaya göre işçi adaylarından 'işe yerleştirme ücreti' adı altında 500'er dolar aldı. İşe giriş evraklarını ve işe yerleştirme için ödedikleri paranın dekontlarını firmaya veren işçiler, işe gidecekleri günü beklemeye başladı.

PASAPORTLARINI MASANIN ÜZERİNDE BULDULAR

Uçuş tarihleri yaklaşırken bilet rezervasyonlarının iptal edildiğini öğrenen işçiler, firmanın sahibi B.T.'yi aradı. B.T.'nin küçük sorunlar olduğunu, biletlerin yeniden alınacağını söylemesi üzerine bekleyen işçiler, daha sonra Sıhhıye'de bulunan ofise gitti. Firmanın kapalı olduğunu gören işçiler, firma sekreterini aradıklarında sekreterin istifa ettiğini öğrendi. Sekreterden ofisin anahtarını alan işçiler, içeri girince dekontlarını ve pasaportlarını masanın üzerinde terk edilmiş buldu. Büyük şok yaşayan işçiler, firma sahibi B.T.'nin kendilerini dolandırdığını iddia ederek, Ankara Adliyesi'nde savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'500 KİŞİ İŞ VAADİYLE KANDIRILDIK'

İş vaadiyle dolandırılan işçilerden Salih Müderrisoğlu, 1,5 ay önce Katar’da çalışmak için firmaya iş başvurusunda bulunduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Firma, Katar’a işçi götürdüğünü beyan edince biz de başvurduk. Başvuruda bizlerden 500'er dolar para talep edildi. Biz bu parayı iş karşılığı vermeyi kabul ettik. Sözleşmemizi yaptık, iş başvuru formlarımızı doldurduk, pasaportlarımızı verdik. Biletlerimiz alındı önden, demirci ve kalıpçı olarak Doha'da yapılacak olan hastane ve okul inşaatında çalışmak için gidecektik. Sonra biletlerimizin iptal edildiğini öğrendik. Firma sahibine ulaştık, o da bize 'ufak tefek sıkıntılar var' dedi. Ay sonuna tekrardan talep edeceğini ve biletlerimizin yeniden alınacağını söyledi. Daha sonra kendisine ulaştığımızda önce bizi İstanbul’a çağırdı ama 5 saat havalimanında beklememize rağmen kendisiyle görüşemedik, daha sonra da Katar’a davet etti. İki arkadaşımızı Katar’a gönderdik, 5 gün boyunca orada rezil rüsva oldular ama yine görüşme sağlayamadık. Biz 3 arkadaş işin başlangıcından beri buradayız. Birçok arkadaşı da biz yönlendirdik. Sonuçta burada yaklaşık 500 kişi iş vaadiyle kandırılıp, dolandırıldı."

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