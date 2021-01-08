3 bin icra ve zabıt katibi alımı 2021... Adalet Bakanlığı en az lise mezunu zabıta ve icra katibi alımı ne zaman, tarihi ve şartları neler?

2021 yılında binlerce icra ve zabıt katibi alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanacak duyuruyu bekleyen adaylar, şimdeden sınavlara hazırlanmaya başladı. Binlerce katip adayı, Adalet Bakanlığı icra katibi alımı 2021 başvuruları ne zaman yapılacak araştırması yapıyor. En az lise mezunu adayların başvuracağı alımlar için şu an için bir açıklama yapılmadı. Adalet Bakanlığı'nın 2021 yılında yaklaşık 10 bin personel alımı yapması bekleniyor. Bu süreçte on parmak klavye çalışan adaylar, Adalet Bakanlığı zabıt katibi alımı 2021 araştırıyor. Peki Adalet Bakanlığı 3 bin icra ve zabıta katibi alımı tarihleri ne zaman? İşte zabıt ve icra katibi alım şartları ve diğer detaylar... 3 BİN İCRA VE ZABITA KATİBİ ALIMI 2021 Adalet Bakanlığı 2021 yılında icra ve zabıt katibi kadrolarında da alım yapılması öngörülüyor. Yeni Ekonomi Paketi görüşmelerinden sonra yapılan açıklamarda 2021 yılında yaklaşık 65 bin kamu personeli alınacağına dair açıklamalar yapılmıştı. Polis, uzman erbaş, sağlık görevlisi gibi birçok alanda başvurular alınmaya başlandı. Bu süreçte binlerce aday Adalet Bakanlığı 2021 personel alımlarını bekliyor. Adalet Bakanlığı icra ve zabıta katibi alımları ne zaman merak eden adaylar çalışmalara başladı. On parmak klavye çalışmalarına başlayan adaylar sınavlar yapılana kadar hızlı klavye kullanmak için çaba sarf ediyorlar. Adalet Bakanlığı en az lise mezunu 3000 icra ve zabıt katibi ilanları için yapılan duyuruyu araştırmaya devam eden adaylar, 2021 yılında icra ve zabıt katibi alımlarının çok sayıda yapılmasını bekliyor.

ADALET BAKANLIĞI ZABITA VE İCRA KATİBİ ALIMI YAPACAK MI? Adalet Bakanlığı'nın her yıl olduğu gibi 2020 yılında da icra ve zabıt katibi alımı yapması bekleniyordu fakat 2020 yılı içerisinde alım yapılmadı. Koronavirüsten kaynaklanan sorunlardan dolayı birçok kamu kurum ve kuruluşlarda alımlar yapılmamış, eğitimlere ara verilmişti. Adliyelerde görev alan zabıt katipleri hakimlerle birlikte çalışır. Davaların temize geçilmesini, evrak işlerini , dosyaların düzenini, davanın takibini yaparak hakime yardımcı olur. KATİP ALIMLARINDA ON PARMAK ÇALIŞMALARI NASIL YAPILIR? Adalet Bakanlığı'nın 3 bin icra ve zabıt katibi almak 2021 yılında duyuru yapacağını öngören adaylar on parmak klavye çalışmalarına başladı. Katip olmak için kaç dakikada kaç kelime yazılmalı araştıran vatandaşlara 3 dakikada en az 90 kelime yazılması gerektiğini aktaralım. Katiplik mülakatında adayların hızı ve kelimeleri doğru yazmaları oldukça önemli. İcra ve zabıt katibi duyurularının 2021 yılının Ocak ayında yapılması bekleniyor. Ne zaman icra ve zabıt katibi alımı yapılır, net olarak bilgi paylaşılmadı. Duyuru geldiğinde haberilerimizde yer veriyor olacağız.