"3 bin kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu yapılacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni yapılacak imar planlarında bisiklet veya yürüyüş yollarının zorunlu hale getirilmesine ilişkin, "3 bin kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu, 60 bin metrekare gürültü bariyeri ve 81 ilde Çevre Dostu Sokaklar Projesi'ni gerçekleştiriyoruz." dedi. Bakan Kurum, Dünya Bankası, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen ve İller Bankası AŞ tarafından yürütülen "Sürdürülebilir Şehirler Projesi"nin bir otelde düzenlenen açılış toplantısında konuştu. Dünyada değişim ve dönüşümün en fazla yaşandığı yerlerin şehirler olduğunu vurgulayan Kurum, Birleşmiş Milletler tahminlerinde dünya nüfusunun 2050 yılında 9 milyara ulaşacağı ve bu nüfusun üçte ikisinin şehirlerde yaşayacağı öngörüsünün bulunduğunu bildirdi. Dünyada hali hazırda 29 mega kentin bulunduğuna işaret eden Kurum, bu rakamın günden güne arttığını söyledi. - "İç ve dış yatırımların önü açılacak" Bakan Kurum, şehirlerle ilgili yürüttükleri çalışmalardan örnekler verdi. Türkiye Mekansal Strateji Planı'nın, koruma ve kullanmaya, iklim değişikliğine, şehirlerin gelişme, yön ve eğilimleri ile birlikte nüfus öngörülerine, afetlere ve kentsel dönüşüme, kırsal alanların geliştirilmesine ilişkin strateji ve politikalar içerdiğine dikkati çeken Kurum, "Bu proje şehrin kimliğini, kalitesini bozan uygulamalara karşı geliştirdiğimiz bir projedir. Arazi kullanımındaki sorunları bu projeyle çözecek iç ve dış yatırımların tamamen önünü açacağız." değerlendirmesini yaptı.

Kurum, kentsel dönüşüm ile şehirlerdeki sağlıksız yapı stokunu yenileyeceklerini ifade ederek, şu ana kadar ülke genelinde 580 bin konutun yenileme çalışmalarına başladıklarını bildirdi. Hedeflerinin 2030 yılında 7,5 milyon konutu öncelik ve aciliyet durumlarına göre dönüştürmek olduğunu belirten Kurum, "Yapacağımız yeni konutları yerel dokuya, yatay mimariye uygun şekilde inşa edeceğiz. Dönüştürdüğümüz her bir konutun örnek proje olması için çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi. - 81 ilde en az bir Millet Bahçesi olacak Bakan Kurum, Millet Bahçeleri'nin sürdürülebilir şehirler anlamında önemli bir proje olduğunu belirterek, geçen cumartesi günü İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yaklaşık 1,5 milyon metrekare yeşil alana sahip 5 Millet Bahçesi'nin açılışını yaptıklarını hatırlattı. Kurum, "İlk aşamada 18 ilde 33 Millet Bahçesi'ni projelendiriyoruz. Bu projelendirmeyle birlikte en yakın zamanda 81 ilde en az bir Millet Bahçesi olacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

- Plastik poşetlerde hedef yüzde 90 tasarruf Murat Kurum, plastik poşetlerin 2019 itibarıyla ücretli hale geleceğini hatırlatarak, düzenlemeyle kişi başı plastik kullanımını 2025 yılında 40 adede düşürmeyi, böylece plastik poşet kullanımında yüzde 90 oranında tasarruf sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Kurum, "Şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için yeni yapılacak imar planlarında bisiklet veya yürüyüş yollarını zorunlu hale getiriyoruz. Bu kapsamda, 3 bin kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu, 60 bin metrekare gürültü bariyeri ve 81 ilde Çevre Dostu Sokaklar Projesi'ni gerçekleştiriyoruz." dedi. - "2023'e kadar tüm ülkede Sıfır Atık Sistemi kurulacak" 2017 yılında ilk defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile başlayan ve Bakanlıkta sürdürülen "Sıfır Atık" Projesi'nin yaklaşık 8 bin 600 kurum binasında uygulandığını anımsatan Kurum, "2023'e kadar tüm ülkede Sıfır Atık Sistemi'nin kurulumunun sağlanması çalışmaları hızlı bir şekilde ilerlemektedir." dedi. Sıfır Atık Projesi ile çevresel, ekonomik, sosyal açıdan önemli kazanımlar elde edildiğini bildiren Kurum, "Sıfır Atık Projesi ile ülke olarak 2023'te yılda yaklaşık 20 milyar lira tasarruf sağlamış olacağız." bilgisini verdi.

- "Hibe desteğinden 10 belediye ve idare yararlanacak" İller Bankasının, öz kaynaklarının yanı sıra Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gibi kuruluşlarla ortak projeler yürüttüğünü ifade eden Kurum, Dünya Bankası ile iş birliklerinin 2006 yılında "Belediye Hizmetleri Projesi" kapsamında yaklaşık 213 milyon avro tutarındaki kredi anlaşmasının imzalanmasıyla başladığını hatırlattı. Bakan Kurum, toplam 391,1 milyon avro kredinin belediyeler ve idareler tarafından kullanılarak yatırıma dönüştürüldüğünü aktardı. İller Bankasının, Dünya Bankası ile ikinci kademe büyükşehir belediyelerinin sürdürülebilir gelecek planlamaları ve yatırımları için bir destek mekanizması oluşturmak amacıyla Sürdürülebilir Şehirler Projesi'ni (SŞP) tasarladığını belirten Kurum, projenin gelişmekte olan şehirleri ve belediyeleri finansal açıdan daha sağlam yatırımlara yöneltme, finanse etme ve şehir planlama kapasitelerini geliştirmeleri için hayata geçirildiğini anlattı.