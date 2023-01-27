3 bin kişi yağmur duasına çıktı! Büyük sevinç... "Çok şükür duanın ardından hemen yağmur yağdı"

Tüm yurtta kış ayları yağışların azlığı sebebiyle endişe verici şekilde geçerken kuraklıkla ilgili tedirginlikler de artıyor. Kış mevsiminde beklenen yağışların olmaması Denizli'de de kuraklığın etkisini artırmasına yol açtı. Kentte kuraklıktan en çok etkilenen bölgelerden biri de Honaz ilçesi oldu. Az yağan yağmur sebebiyle kuraklığın görüldüğü ilçeye bağlı Koçabaş Mahallesi'nde yaklaşık 3 bine yakın vatandaş, yağmur duasına çıktı. Vatandaşlar ellerini semaya kaldırarak dua etmeye başladı. Yağmur duasından sonra ise vatandaşlar büyük bir sevinç yaşadı.

DUANIN ARDINDAN YOĞUN BİR YAĞIŞ GERÇEKLEŞTİ

Yapılan yağmur duasından sonra, duaya katılan vatandaşlara yemek ikramında da bulunuldu. Vatandaşların duasını etmesinin ardından ise yoğun bir yağmur yağışı gerçekleşti.

Yağmurun yağmasından dolayı sevinç yaşayan vatandaşlar, bu tür buluşmaları artıracağını dile getirdi.

"ÇOK ŞÜKÜR DUANIN ARDINDAN HEMEN YAĞMUR YAĞDI"

Mahallenin önde gelen isimleriyle birlikte yağmur duası programını düzenleyen Kocabaş Mahalle Muhtarı İstikbal Kuşçu, “Uzun süredir mahallemiz ve bölgemizde yağmur yağışı çok az gerçekleşiyordu. Bu az yağış nedeniyle kuraklık geçiriyorduk. Hem tarımımız hem de hayvanlarımızın yağmura ihtiyacı vardı. Biz de mahallede bulunan Yusuf Kaya, Mustafa Manga Sadık Çelebi ve Ülfet Çakır’la birlikte bu programı düzenlemeye karar verdik. Çok şükür duanın ardından hemen yağmur yağdı. Biz de çok mutlu olduk. Programa katılanlara yemek ikramında da bulunduk. Rabbim inşallah bol yağışlı bir yıl geçirmemizi sağlar” dedi. (İHA)